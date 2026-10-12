Esta semana estrena en Disney+ la conclusión a la historia que le dio comienzo a la saga multiversal de Marvel Studios y a la cual estos identifican como la trilogía de “WandaVision”.

Allá en enero del 2021, cuando estrenó la serie enfocada en “Wanda Maximoff”, también conocida como la “Bruja Escarlata”, Marvel aún experimentaba un universo cinematográfico agradecido, luego de la increíble e irrepetible experiencia que fue “Avengers: Endgame”.

Sin embargo, cinco años después (si, no se me escapa la ironía), el estudio continúa luchando por recapturar la atención de unas audiencias generales que mayormente han perdido el interés por el género de los superhéroes.

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“VisionQuest”, la nueva serie que se enfoca en y continúa la travesía del personaje conocido como “White Vision” años después de los eventos culminantes de “WandaVision”, busca traernos de vuelta al “U.C.M.” por medio de corazón, nostalgia y “easter eggs” atractivos. Pero, ¿eso es suficiente?

La trama nos reencuentra con nuestro sintezoide favorito, quien anda escondido y en busca de respuestas acerca de su identidad y entender aquello que motivaba moral y emocionalmente a su versión anterior, “The Vision”. Esto mientras se enfrenta a un cazarecompensas quien trabaja para un cliente misterioso que dice tener una conexión crucial acerca de los orígenes de “White Vision” y los comienzos de la inteligencia artificial.

En lo personal, estaba muy entusiasmado por este proyecto ya que no tan solo nos relata finalmente el paradero de este personaje, sino que también es el único aperitivo que tendremos antes de lo que será el comienzo del final de esta saga de Marvel, “Avengers: Doomsday”. Así que fue una pena el encontrarme con una entrega desigual que, en su mayoría, no da lo mejor de sí.

Claro, es un placer ver a “The Vision” nuevamente en acción, esta vez incluso acompañado por otras inteligencias artificiales que le hacen compañía en su interior, pero por más interesante que suene en papel el hecho de seguir a este personaje en un viaje de búsqueda de identidad personal, el resultado es uno un tanto aburrido y monótono.

Sentí que pasamos demasiado tiempo dentro de la mente de “Vision”, la cual claramente está compuesta por sets compactos diseñados para ahorrar presupuesto, discutiendo las vicisitudes de ser alguien completamente diferente a quien era y cuán irritante eso es.

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Si, hay escenas de acción en cada uno de los episodios, y algunas de ellas son impresionantes y disfrutables pero, al menos durante los primeros cuatro episodios, estas son interrumpidas por uno de los peores villanos que el universo de Marvel ha experimentado hasta el momento.

“Paul Denning”, también conocido como el “Paladin”, es el cazarrecompensas que sigue a “Vision” durante esta serie y es uno de los elementos más decepcionantes del proyecto. Su historia personal no es particularmente interesante, su traje me recordó a los peores villanos de la serie de “Agents of Shield” por su sobresimplificación y semejanzas a un cosplay barato y la actuación del actor que lo interpreta, Todd Stashwick (“Star Trek: Picard”), es vergonzosa en el mejor de los casos.

Ahora bien, obviamente “VisionQuest” no puede escapar del tema de la inteligencia artificial, y menos en estos tiempos, y por ese lado tiene dos problemas. El primero de ellos es canónico. Como mencione, a “Vision” le hacen compañía en su mente varias inteligencias artificiales que lo ayudan y guían durante su búsqueda emocional, todas ellas habiendo sido creadas y empleadas por “Iron Man”.

O al menos eso pensábamos ya que, así es, este proyecto se toma el gran riesgo y atrevimiento de reescribir la “historia de origen” de esta tecnología en el “U.C.M.”.

No puedo entrar en los detalles ya que significaría aventurarme en terreno de “spoilers”, pero basta decir con que esto me dejó un mal sabor en la boca y se que algunos fanáticos de Marvel les pasará igual.

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El segundo problema que tiene “VisionQuest” relacionado al tema de la inteligencia artificial es el argumento que hace acerca de esta tecnología. Tengo claro de que se trata acerca de una historia y personajes ficticios lo más alejado de nuestra realidad posible, pero la I.A. es bastante real.

Siento que el hecho de que “Vision” exprese que considera la tecnología como “el próximo paso dentro de la evolución humana” es algo peligroso e irresponsable por parte de la serie. Por supuesto, se podría argumentar que el personaje está parcializado en el tema pero yo contraargumentaría que “Vision” solía considerar la condición humana, no importando la naturaleza de su existencia. Además, hay un producto tecnológico realmente inquietante relacionado a la I.A. que se introduce casi al final de la serie. Este comienza siendo presentado como la solución a distintas enfermedades humanas, a pesar de que se trata acerca de algo cerebralmente invasivo, antes de ser utilizado como un arma. Yo solo lo encuentro preocupantemente cercano a la realidad para ser entretenido.

Por otro lado, tal como lo hizo la segunda parte de esta “trilogía”, “Agatha All Along”, esta serie nos reintroduce al segundo hijo perdido de “Wanda” y “Vision”, “Tommy Maximoff”, quien lucha con su propia crisis de identidad al no estar seguro si las memorias que abruman su mente son realidad o fantasía.

Ruaridh Mollica (“The Franchise”) hace un sólido trabajo dando vida a este personaje, añadiendo mucho corazón y carisma a la historia, pero lamentablemente su personaje no está tan bien escrito y desarrollado como la libretista y productora Jac Schaeffer trabajo a su hermano “Billy” en “Agatha All Along” y por lo tanto lo hace ver como el hermano más débil entre los dos.

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Cuando “VisionQuest” está en su mejor momento es en todas las escenas protagonizadas por “Ultron”, nuestra I.A. villana favorita. James Spader (“The Blacklist”) regresa para interpretar a este personaje, quien en sí está de vuelta con todo el carisma, sarcasmo y prepotencia que lo hacen uno de los mejores villanos de Marvel hasta el día de hoy.

James D’Arcy (“Avengers: Endgame”) como “Jarvis”, Emily Hampshire (“Schitt’s Creek”) como “E.D.I.T.H.”, Orla Brady (“Star Trek: Picard”) como “Friday” y Henry Lewis y Jonathan Sayer como “Dum-E” y “U” hacen un muy buen trabajo como las inteligencias artificiales que acompañan a “Vision”, trayendo la mayor parte de la comedia y carisma de la serie. Hampshire y Lewis en particular se destacan entre ellos.

Paul Bettany (“Uncle Frank”) (si, se que esa no es la referencia más obvia, solo quiero que vean esa película), por supuesto está de regreso como “The Vision”, en su interpretación más teatral y emocional del personaje hasta el momento. Bettany realmente es el actor perfecto para darle vida a este sintezoide y es una pena que no lo está haciendo en su propia película para cines, pero es bastante disfrutable verlo descontrolado y tan poderoso como el personaje es originalmente.

Hay otros miembros de esta historia que ya han sido revelados por la campana de mercadeo pero que no mencionaré aquí ya que encuentro que serían más emocionantes como sorpresas si aún no sabes de ellos.

“VisionQuest” es un proyecto desigual pero lo suficientemente divertido como para no ser una total pérdida de tiempo y, aunque se hubiese favorecido de un lanzamiento simultáneo de todos sus episodios, vale la pena verlo cuando se estrene en Disney+ este próximo 14 de octubre.