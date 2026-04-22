La empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera, ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos, reingresó este lunes al reality show, que se encuentra en su sexta edición.

Con su popular grito “Voto perdido”, el llamado “Huracán boricua” hizo su entrada tomada de la mano del actor mexicano Salvador Zerboni, también exparticipante del programa.

“Vamos a divertirnos”, expresó Maripily como parte de sus primeras palabras al saludar a los 12 participantes de esta sexta temporada.

Tanto Zerboni como Maripily ingresaron como “inquilinos” y prometen alterar la dinámica dentro de la casa.