La gigante de streaming Netflix cuenta con un extenso portafolio de contenido que apelará tanto a jóvenes como adultos, y para el mes de agosto, sus estrenos serán variados.

Desde el regreso de series románticas, como la segunda temporada de “Heartstopper”, hasta la llegada de documentales polémicos, como “Depp v Heard”, que consistirá en tres partes sobre el caso civil por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard en 2022 que se tornó en el “primer juicio de TikTok”, las producciones nuevas de la plataforma darán mucho de qué hablar.

Además, tras la determinación de la productora Warner Bros de recortar gastos, se espera que la serie de HBO “Ballers” llegue a Netflix, al igual que el filme You Are So Not Invited to My Bar Mitzvah, protagonizada por Adam Sandler.

Aquí otras producciónes que llegarán a Netflix:

1 de agosto

Untold: Jake Paul the Problem Child (Documental de Netflix)

2 Fast 2 Furious

Bee Movie

Cloudy with a Chance of Meatballs 2

Coming to America

Despicable Me

Despicable Me 2

Eat Pray Love

Fast & Furious

Fast Five

The Fast and the Furious

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Ferris Bueller’s Day Off

Friends with Benefits

It’s Complicated

The Jerk

Just Go With It

Lost in Translation

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted

No Strings Attached

Pawn Stars: Season 14

Poms

Terminator Genisys

Ugly Betty: Seasons 1-4

2 de agosto

Mark Cavendish: Never Enough (Documental de Netflix)

Poisoned: The Dirty Truth About Your Food (Documental de Netflix)

Soulcatcher (Película de Netflix)

3 de agosto

Head to Head (Película de Netflix)

Heartstopper: Season 2 (Series de Netflix)

The Last Hours of Mario Biondo (Documental de Netflix)

The Lincoln Lawyer: Season 2 Part 2 (Series de Netflix)

Zom 100: Bucket List of the Dead (Película de Netflix)

4 de agosto

The Big Nailed It Baking Challenge (Series de Netflix)

Fatal Seduction: Volume 2 (Series de Netflix)

7 de agosto

Gabby’s Dollhouse: Season 8 (Serie familiar de Netflix)

8 de agosto

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 (Anime de Netflix)

Untold: Johnny Football (Documental de Netflix)

Zombieverse (Series de Netflix)

9 de agosto

Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop (Documental de Netflix)

10 de agosto

Jagun Jagun

Marry My Dead Body (Película de Netflix)

Mech Cadets (Serie familiar de Netflix)

Painkiller (Serie de Netflix)

11 de agosto

Down for Love (Documental de Netflix)

Heart of Stone (Película de Netflix)

12 de agosto

Behind Your Touch (Series de Netflix)

14 de agosto

Paddington

The Wiggles: Ready, Steady, Wiggle: Season 4

15 de agosto

Ancient Aliens: Season 5

Ballers: Seasons 1-5

Jared Freid: 37 and Single (Comedia de Netflix)

Untold: Hall of Shame (Documental de Netflix)

16 de agosto

At Home With The Furys (Series de Netflix)

The Chosen One (Series de Netflix)

DEPP V HEARD (Documental de Netflix)

17 de agosto

My Dad the Bounty Hunter: Season 2 (Serie familiar de Netflix)

The Upshaws: Part 4 (Series de Netflix)

18 de agosto

10 Days of a Bad Man (Película de Netflix)

Love, Sex and 30 Candles (Película de Netflix)

Mask Girl (Series de Netflix)

The Monkey King (Serie familiar de Netflix)

22 de agosto

LIGHTHOUSE (Series de Netflix)

Untold: Swamp Kings (Documental de Netflix)

23 de agosto

The Big Short

Destined with You (Serie de Netflix)

Sausage Party

Squared Love Everlasting (Película de Netflix)

The Ultimatum: Marry or Move On: Season 2 (Serie de Netflix)

24 de agosto

Baki Hanma: Season 2 Part 2

Ragnarok: Season 3 (Serie de Netflix)

Who is Erin Carter? (Serie de Netflix)

25 de agosto

Killer Book Club (Película de Netflix)

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (Película de Netflix)

30 de agosto

Live to 100: Secrets of the Blue Zones (Documental de Netflix)

Miss Adrenaline: A Tale of Twins (Serie de Netflix)

August 31

Choose Love (Película de Netflix)

Karate Sheep: Season 2 (Serie familiar de Netflix)

One Piece (Serie de Netflix)