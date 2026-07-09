La reconocida periodista estadounidense Katie Couric compartió que recientemente fue diagnosticada con amnesia global transitoria (AGT), un raro trastorno neurológico que provoca una pérdida repentina y temporal de la memoria.

La comunicadora de 69 años relató en un ensayo publicado en su cuenta de Substack que el episodio ocurrió el pasado 27 de junio mientras asistía al Aspen Ideas Festival, en Colorado. Aunque participó en dos paneles durante el evento, aseguró que no recuerda nada de lo ocurrido entre el mediodía y las 7:00 de la noche.

Según Couric, todo comenzó cuando empezó a sentirse confundida y fue incapaz de recordar la fecha, el año en que se encontraba o quién era el presidente de Estados Unidos. Su esposo, John Molner, la trasladó de inmediato al hospital, donde los médicos activaron el protocolo para descartar un derrame cerebral. Una resonancia magnética confirmó que no había sufrido un accidente cerebrovascular y, tras varios exámenes, recibió el diagnóstico de amnesia global transitoria.

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La periodista describió la experiencia como “aterradora” y explicó que todavía existe un vacío en su memoria correspondiente a esas horas.

¿Qué es la amnesia global transitoria?

De acuerdo con especialistas citados por ABC News y NBC News, la amnesia global transitoria es un episodio repentino de pérdida de memoria que generalmente dura entre una y 24 horas. Durante ese tiempo, la persona no puede formar nuevos recuerdos y suele repetir las mismas preguntas, aunque permanece consciente, reconoce a sus familiares y conserva otras funciones cerebrales.

Los expertos indican que la condición no está relacionada con un derrame cerebral ni con epilepsia y, en la mayoría de los casos, desaparece por sí sola sin dejar secuelas permanentes. Aunque su causa exacta sigue siendo desconocida, se ha asociado con situaciones de estrés físico o emocional intenso y es más frecuente en personas mayores de 50 años.

Couric señaló que decidió hacer pública su experiencia para crear conciencia sobre este trastorno y destacar la importancia de buscar atención médica inmediata ante cualquier episodio repentino de pérdida de memoria, ya que los síntomas pueden confundirse con los de un derrame cerebral. “Aunque fue una experiencia muy extraña, me siento aliviada de que no haya sido algo más grave”, escribió la periodista.