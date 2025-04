Con una emotivas décimas, la cantante Victoria Sanabria se despidió de “Super Chef Celebrities” tras quedar “achicharrada” en la más reciente “Noche de Fogón”.

La proclamada “Diosa de la Trova” recibió la triste noticia agarrada de la mano de Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, quienes se encontraron últimas en la “Línea de Fuego” del “reality” de Wapa TV luego de enfrentar un desafío en que les tocó conectar con su diente dulce, al preparar postres como polvorones, brazo gitano de fresas y trifle con frutas.

Al chef Héctor Rosa dar a conocer el destino de la intérprete de “La esencia de Puerto Rico”, esta decidió decir adiós con unas conmovedoras décimas.

“Antes de dar la partida, agradezco de verdad por esta oportunidad para mi hoja de vida. De aquí marcho entristecida porque partir no me agrada, pero no puedo hacer nada. Yo creo que hasta aquí llegué, y ahora me desvelcreré, porque hoy soy la achicharrada”, cantó la guayamesa, antes de desfilar por el “Pasillo de las Cenizas”.

Tras la eliminación de Sanabria, la competencia culinaria continúa con la participación de figuras como Natasha Isel, Uka Green, Jennifer Colón Alvarado, Freddo Vega, Marena Sofía, Keropi Sánchez y Catherine Paola Castro, que siguen en la búsqueda de alzarse con el “Pilón Dorado” y el gran premio de $40,000.

“Super Chef Celebrities” sigue con la intensidad en la cocina, de lunes a viernes, desde las 7:00 de la noche, por Wapa TV.