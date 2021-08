El cineasta y profesor universitario Luis Molina Casanova se encuentra entusiasmado con la producción de su nueva película, “Rafael Cepeda, puro cangrejo, pura resistencia”, basada en la vida de la folclórica familia Cepeda, la cual espera comenzar a grabar a principios del próximo año.

Molina Casanova ofreció detalles de su nuevo filme en medio del reconocimiento que le confirió la administración del Centro de Bellas Ates de Santurce, la pasada semana, por la celebración de sus 40 años como profesor de la Universidad del Sagrado Corazón, y sus 60 películas.

“Es una noche muy especial para mi porque un día como hoy comencé a trabajar en la universidad. En estas cuatro décadas le he dado clase a más de 30 mil estudiantes... un logro muy grande. Me halaga mucho este reconocimiento, y qué bueno que me lo ofrecen en vida”, manifestó Molina.

PUBLICIDAD

“Otro motivo que me llena de emoción es la nueva película que estoy trabajando, Rafael Cepeda, puro cangrejo, pura resistencia. En este filme destaco la resistencia que tuvieron los bomberos, las personas que tocaban y bailaban bomba en Puerto Rico, en la década de 1950. Es una película dramatizada y cuenta con el apoyo de la propia familia Cepeda”, adelantó el reconocido cineasta.

José Cepeda Martínez -nieto de don Rafael Cepeda- junto a Mario y Jesús Cepeda Brenes -hijos del patriarca de la bomba- aplaudieron la iniciativa de Luis Molina.

Los Cepeda, quienes participaron en el homenaje a Molina, se expresaron agradecidos con su iniciativa fílmica.

“Es un gran orgullo y honra para mi familia la realización de esta película. Hemos desarrollado una química con Luis Molina muy buena desde el principio. Nos regocija que se filme la historia que mi abuelo Rafael Cepeda nos dejó escrito en 80 libretas, sus experiencias musicales y su recorrer por la vida. En sus escritos, también están sus 500 composiciones inéditas e historias de los barrios negros, sus personajes y resistencia de cangrejero que existía en la época”, expresó José Cepeda, nieto del legendario maestro Rafael Cepeda.

“Somos una familia de ocho generaciones que lleva la bomba en la sangre porque mi abuelo nació en medio de un baile de bomba en Puerta de Tierra, donde vivía con su madre, la cantora, Leonor Atiles del Valle. Años más tarde mi abuelo se mudó a San Mateo Cangrejo, lo que hoy se conoce como Santurce; que era un pueblo fundado por negros libertos. Ahí fue donde comenzó la resistencia por la zonificación de todos los habitantes del lugar para la construcción del tren urbano”, narró.

PUBLICIDAD

Tres décadas de “La guagua aérea”

Luis Molina recordó varios de sus trabajos fílmicos entre estos, Los cuentos de don Abelardo Díaz Alfaro; los documentales La historia del tren, La historia de los huracanes, La vida y obra de don Juan Ramón Jiménez, La historia del teléfono; y la película La guagua aérea.

“La guagua aérea fue mi película más taquillera, cumple el año que viene 30 años de haberse filmado. Ha sido tan exitosa que aparece en los récords del cine latinoamericano. Como parte de la celebración la voy a volver a presentar en su versión original, cuya duración es de 3 horas para el disfrute de todos los puertorriqueños”, concluyó.