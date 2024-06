En vivo, cualquier cosa puede suceder… y así le pasó al grupo mexicano de música pop JNS (Jeans), cuando el presentador del programa “Venga la Alegría”, de TV Azteca, Patricio Borghetti, las interrumpió por “error” en medio de su presentación, dejando al descubierto que las cantantes hacían “playback”, según reseño TV y Novelas.

Patricio Borghetti; estás viendo qué las Morras de Jeans No cantan nada; y vas y les interrumpes él Play Back,Y vas y arruinas sus últimos momentos de fama, ya deberian de cambiar a los conductores de TV azteca y de pasó a los de Televisa. pic.twitter.com/79m6qls3Ky — Héctor Coronado (@HctorCoronadoM1) June 20, 2024

La agrupación acudió al programa para presentar su nuevo sencillo, titulado “Europa”. En una pausa del tema, el anfitrión del programa entró al escenario y comenzó a entrevistar a las cantantes, sin percatarse que la canción no había terminado. La canción siguió su curso y las cantantes continuaron la entrevista aunque todavía estaban “cantando”, viviendo un bochornoso momento.

El incidente se volvió viral en las redes, donde los internautas se desbordaron en comentarios, algunos criticando la interrupción del presentador, mientras otros la emprendieron contra las integrantes del grupo, Melissa López, Reguna Murguia y Angie Taddei, por su presentación. “Qué oso que las interrumpieran, quedaron fatal los de Venga La Alegría”, comentó un usuario.

“Muy mal! Playback en 2024.. wow.. x q no tiene coreografía esa canción, el nivel de performance es muy mínimo sin coreografía. Da pena x q es una gran canción. Los outfits, yes es tan cool. quiero coreografía y voces en vivo no mamen JNS!”, fue otro de los comentarios en el canal de Youtube.

“Fatal que las interrumpieron, en el programa de Hoy en el canal 2 si las dejan ser, y las dejaron cantar completa la canción”, fue otro de los comentarios, mientras que uno de los usuarios destacó que no es la primera vez que ocurre este tipo de incidente en el programa y que pareció un acto intencional de Borghetti.