El interés en la actuación ha sido claro en el famoso exponente urbano Bad Bunny, quien desde su aparición en Narcos México ha separado tiempo en su agenda musical para aceptar ofertas que le permitan explorar esta faceta.

Una de esas experiencias más recientes llega con el filme Cassandro ‘El Exótico!’, inspirada en la vida del luchador gay mexico-estadounidense Saúl Armendariz, conocido como ‘El Exótico’. En la película protagonizada por el mexicano Gael García, Benito Martínez Ocasio le da vida a un amigo de “Lorenzo” (Joaquín Cosío), de acuerdo con información publicada por indiewire.com, que no abunda sobre el perfil del personaje.

La cuenta de thekingoflatintrap filtró imágenes de la escena de un beso entre el personaje del puertorriqueño y el de García. La cinta dirigida por Roger Ross Williams, ganador del Oscar, se estrenó en el marco del Sundance Film Festival 2023. Presenta la vida de uno de los principales representantes de la comunidad LGBT+ en la lucha libre internacional. Prime Video anunció que la cinta será estrenada en su plataforma, aunque no ha especficado fecha.

En entrevista con Primera Hora en 2020, el artista confesó su interés en fortalecer su desarrollo profesional como actor. “Siempre me ha gustado y siempre he querido dedicar tiempo, pero obviamente, la agenda musical está sumamente cargada”, dijo. “Me gustaría seguir aprendiendo y adquiriendo conocimiento y experiencia porque me gusta mucho”.

El artista también reveló su mayor inquietud en el proceso de abrirse paso. “En mi caso, que no me considero un actor profesional y que no tengo experiencia, simplemente estoy empezando, estoy aprendiendo, creo que el peso grande está siempre en no dañar quizás el trabajo de los otros actores y actrices que digan ‘este cab…, quédate cantando, chico’”, expresó entre risas entonces.