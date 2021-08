La pasión por el periodismo que comenzó a reflejarse cuando era un adolescente, se acentúa con el paso de los años para Walter Soto León.

Los años le han regalado veteranía y credibilidad, pero la sed por investigar y comunicar nunca se apaga.

“Fue en 1992. Recuerdo que ese año hubo un aguacero histórico en el Día de Reyes. Tendría como 16 años en ese momento”, repasó al rememorar su primera encomienda profesional como periodista, tras contar desde los 14 con oportunidades en locución y redacción.

“Me llamó Machi Medina, que en paz descanse, que era el director de noticias de Noti-Uno en ese momento, y una de las personas que me enseñó lo que era el concepto de radio noticiosa 24 horas”, continuó el periodista, nombrado reportero ancla de Telenoticias (Telemundo), y quien inicia hoy en la edición que comienza a las 4:00 p.m.

“Me llama porque había que cubrir ese evento. Era un domingo y creo que no todos los periodistas contestaron. Yo contesté. Me preguntó si podía hacerlo, y convencido de que podía hacer el trabajo, le dije que sí. Fui para allá (a la estación) y fue la primera vez que reporté formalmente algo noticioso”, compartió a la par que daba crédito a sus padres por el apoyo brindado.

Si bien la oportunidad de destacarse como ancla de manera oficial lo llena de júbilo, también lo lleva a analizar sobre otros aspectos de su carrera profesional.

“Es un momento no solamente para sentirme contento, sino para reflexionar, mirar hacia atrás y agradecer este gran logro en mi vida profesional, reflexionando sobre esas personas tan generosas que me ayudaron en este trayecto”, dijo, y abundó sobre la nueva encomienda.

“Me siento muy contento, preparado y muy honrado con esta responsabilidad”, destacó el periodista, galardonado por la Suncoast Emmy Award, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club. “Para mí es una felicidad enorme poder formar parte del equipo de las 4:00 de la tarde junto a Zugey y figuras como Jorge Rivera Nieves, Ivonne Solla, que son ejemplos, son referentes para cualquier periodista. Y aparte de la felicidad, siento una gran responsabilidad depositada en mí”, añadió Soto León, y adelantó que procurará en la medida posible coberturas fuera del estudio de televisión.

“Eso fue uno de los asuntos que hablamos. No quiero perder ese contacto con la calle, así que voy a seguir yendo a la calle. Sí se va a tener que tomar en cuenta la convocatoria, la situación que me toque ese día, que no sea impedimento para estar en el canal a tiempo, en el noticiario. También seguiré con trabajos especiales, investigaciones que, de hecho, con el Equipo T hemos estado haciendo por muchos años. Buscando la manera de crear ese balance en el día a día”.

Como parte de su compromiso periodístico, el también egresado de la Escuela de Leyes de la Universidad Interamericana fue enfático en velar por llevar los mayores ángulos posibles dentro de una noticia.

“Procuro darle voz a todas las partes que presento en una historia. Mi dimensión de abogado me hace más riguroso en ese sentido. Siempre busco la otra parte”.

El equipo de la edición de las 4:00 p.m. también cuenta con Elizabeth Robaina, Lourdes Collazo, Ricardo Torres y la Lcda. Anabelle Torres Colberg.

Zugey y él son un equipo

Su esposa, la periodista Zugey Lamela, será su compañera como ancla en la nueva oportunidad frente a las cámaras. Pero hace años que laboran en el mismo canal.

“Nosotros nos cuidamos mucho, desde lo más simple, desde la apariencia, hasta lo medular”, expresó. “Hasta los datos de algún hecho, algún ángulo de la noticia que amerite ser abordado y que no se haya hecho, alguna confusión que alguno de los dos esté viendo que se haya generalizado y que amerite tocar ese asunto para aclararlo. Estamos bien pendientes del trabajo de cada cual para aportar. Es mutuo”, resaltó sobre la dinámica laboral.

“En el día a día, la verdad es que no estamos todo el tiempo juntos porque yo salgo a la calle a cubrir mi asignación y ella también. Varias veces al día nos comunicamos para saber qué está pasando, cómo le está yendo al otro. Si yo tengo una duda, le pregunto. Ella me da su opinión y viceversa. Nos vamos complementando en lo que es la faena diaria noticiosa. Y ahora será igual, con el detalle de que vamos a estar los dos juntos, conduciendo este noticiario”, expresó.