Luego de una larga jornada de 21 horas ininterrumpidas de cobertura -por aire y tierra- de las elecciones históricas de ayer, el equipo de Noticentro agradece a los televidentes su apoyo reflejado en las encuestas de medición. La monumental cobertura de Wapa TV, que comenzó a las 5:00 a.m. de ayer y se extendió hasta las 2:00 a.m. de hoy, recibió el favor de la audiencia, que, según los resultados de la encuestadora Nielsen, prefirió informarse con Noticentro durante todo el día y la noche.

“Nuestro compromiso estuvo claro desde el primer momento: llevarle al país y a la diáspora la cobertura más completa, certera y grandiosa de estos comicios que han hecho historia. Le agradezco a cada integrante del equipo de Wapa Televisión que se esmeró para cumplir y sobrepasar las expectativas para que nuestros televidentes y seguidores recibieran lo mejor durante esta maratónica cobertura. Pudimos presentar imágenes óptimas desde todo Puerto Rico gracias a la tecnología del SuperCóptero y de los drones, ofrecimos análisis responsables y noticias en tiempo real con el uso de elementos gráficos sin precedentes. Presentamos un majestuoso estudio de televisión que veníamos preparando desde hace meses y un escenario como nunca visto fuera del canal, teniendo como telón de fondo al Capitolio, una clara referencia icónica de nuestros procesos democráticos. Pero, nuestro mejor recurso es todo el personal de Noticentro dentro y fuera de los estudios, y contar con integrantes de todos los departamentos del Canal que aportaron con su trabajo fue clave para tener los resultados que tuvimos”, dijo Rafael Lenín López, vicepresidente de Noticias.

PUBLICIDAD

En un promedio desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 a.m., Wapa promedió 16.9 puntos de rating para un 46.3% de share en el demográfico de Hogares. Las Mujeres de 18-49 años, dieron un sólido respaldo con el 55.8% de share (9.8 de rating), mientras que las de 25-54 años ofrecieron un apoyo similar con 52.2% (11.7). Los hombres del demográfico de 18-49 años se informaron con Noticentro, alcanzando un 62.6% de share (8.1), similar al demográfico de Personas 18-49 con 58% (8.8). En cuanto a personas de 50 años en adelante, se mantuvo el apoyo con 44.3% de share (14.5). Estos datos se desprenden de Nielsen Ratings y Shares de audiencia para el periodo desde las 6:00 a.m. del martes, 3 de noviembre hasta la 1:00 a.m. del miércoles, 4 de noviembre de 2020.

Durante la cobertura, se presentaron dos Estudios exclusivos para el evento, uno en Wapa TV con escenografía diseñada para la ocasión. El segundo Estudio, que fue uno de los favoritos de los televidentes, fue desde la Plaza de la Democracia frente al Capitolio. Desde ambos lugares, se ofrecieron resultados e información con el uso de elementos gráficos de alta tecnología como hologramas, realidad aumentada y pantallas dinámicas.

“Agradecemos a todos nuestros televidentes por confiar en nosotros para recibir la información de primera mano. Sepan que trabajamos arduamente para ofrecerles la mejor cobertura. Continuaremos firmes en nuestro compromiso de ser su fuente principal de noticias en todo momento, como lo hemos hecho hasta ahora, con la calidad que merecen”, añadió López.