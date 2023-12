WAPA Televisión anunció la programación especial que ofrecerá en los próximos días festivos. A continuación, los detalles:

viernes, 29 de diciembre

10:00 PM – “Carlos Vives: 30 años de éxito” - El especial transportará a los televidentes hasta el corazón de Colombia, ofreciendo una visión única del histórico concierto que marcó el final del exitoso “Tour de los 30″ de Carlos Vives, llevado a cabo en el estadio El Campín en Bogotá. Durante este histórico evento, Saudy Rivera tuvo el privilegio de acompañar a Carlos Vives en una travesía por su fascinante trayectoria, desde sus humildes comienzos en Puerto Rico hasta convertirse en una figura internacionalmente aclamada. El recorrido incluye momentos emblemáticos de su carrera, como el lanzamiento de su icónica canción “La Gota Fría”, así como sus amistades, su familia y la evolución de la música a lo largo de las décadas.

PUBLICIDAD

domingo, 31 de diciembre

8:00 PM – Resumen de Noticias 2023 – Normando Valentín y el equipo de Noticentro presentan un compendio de las noticias de mayor impacto de este año.

10:00 PM – Despedida 2023/Bienvenida 2024 – Por más de 35 años, Luisito Vigoreaux produce y conduce la tradicional fiesta para despedir el año actual y recibir el nuevo con música y diversión para toda la familia. En esta ocasión, junto a Tita Guerrero, entrevistan artistas y hacen el icónico conteo regresivo. El programa cuenta con la participación musical de Gilberto Santa Rosa, LimiT21, LUVA, Son Divas, Luis González y Batukéalo, entre otros. Además, le rinden homenaje póstumo a Gary Núñez y hacen recuentos de participaciones de otros artistas que han sido parte de celebración a través de las décadas.

Lunes, 1 de enero

5:00 AM - Turbo

7:00 AM – The Croods

9:00 AM – Beethoven´s 5th

11:00 AM – X-Men

1:00 PM – The Mommy Tomb of the Dragon Emperor

3:00 PM – Ghostbuster

5:00 PM – Noticentro Edición Estelar

6:00 PM – True Lies

9:00 PM – Office Christmas Party