Esta noche, la gerencia de Wapa Televisión presentó sus apuestas para el 2023, destacando que la misma seguirá concentrada en las producciones locales.

El equipo de NotiCentro se prepara para el año preeleccionario, en el que llegará Decisión 2024. Mientras, Pégate al mediodía, Viva la tarde, Lo sé todo, Los datos son los datos, Guerreros, Cuarto poder, El Remix, Burbu Nite y Ahí está la verdad seguirán presentando su contenido. Además, Bryan Villarini regresa con sus especiales diferentes e icónicos de su personalidad, así como los especiales De película con Juanma Fernández París. También, se anunció que pronto darán detalles de un gran proyecto “que dejará a todos sorprendidos”.

PUBLICIDAD

En cuanto a telenovelas y series, estrenarán The Girl of the Green Valley, Forbidden Fruit, Daydreamer, Destan. También, presentarán las nuevas temporadas de Doctor Milagro y Enfermeras.

En cuanto a las series norteamericanas, llegarán las nuevas temporadas de CSI Vegas, Hawaii 5.0, NCSI LA, NCIS Hawaii, New Amsterdam, The Good Doctor, SWAT, FBI, Chicago PD, Chicago Med y Chicago Fire, entre otras.

Los estrenos de Hollywood también se verán por WAPA de lunes a viernes a las 7:00 pm. Algunos de los títulos que podrán disfrutar los televidentes son: Snake Eyes, GI Joe Origins, Sonic The Hedgehog, The Lost City, Sing 2, Peter Rabbit 2, Fast Nine, The Assignment, Clifford The Big Red Dog, Live by Night, A Quiet Place 2 y Ghostbusters After Life. Además, llegarán Acts of Vengeance, The Courier, Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore, King Richard, Roald Dahl´s The Witches, Matrix Resurrections, Space Jam New Legacy, Mortal Kombat, Boss Baby: The Family Business, Robin Hood, The Suicide Squad 2, The Batman, Spiderman No Way Home, Top Gun Maverick, entre otros.

Por su parte, Wapa Deportes será la casa del Clásico Mundial de Béisbol, donde el legendario Yadier Molina liderará al equipo de Puerto Rico que integrará a Javier Báez, Edwin “Sugar” Díaz, Carlos Correa, Kike Hernández, José Berríos, Francisco Lindor y Marcus Stroman, entre otros. Además, continúa como el canal oficial del Major League Baseball (MLB), National Basketball Association (NBA) y el Béisbol Invernal de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente. De igual manera, continúa la alianza con FIBA para presentar el Clásico Mundial de Baloncesto y el AmeriCUP Femenino. También, el deporte escolar y juvenil seguirá teniendo importancia en la televisión nacional junto a Buzzer Beater.

Cerca de cumplir seis años de ser el Canal Oficial de la belleza, nuevamente, Wapa transmitirá el certamen internacional de Miss Universe, donde Ashley Cariño representará a Puerto Rico en New Orleans el 14 de enero y buscará la sexta corona para la Isla. Más adelante, regresa el certamen local, en el que hermosas mujeres competirán para ser la nueva Miss Universe Puerto Rico en un evento único.