El gaming, la tecnología y la cultura geek llegará a la televisión con el estreno de “La Guarida del Tiburón”. Este nuevo programa de entretenimiento, conducido por Yafed “Tiburón” Marrero y Nicole “La Warrior”, estrenará el sábado, 22 de agosto, a las 11:30 p.m. por WAPA TV y Wapa América. También, estará disponible a través de WAPA+ los domingos a las 11:00 p.m.

Con una propuesta fresca, dinámica y familiar, “La Guarida del Tiburón” busca conectar a gamers, jóvenes, padres y público general con un universo que trasciende los videojuegos. El espacio presentará noticias, entrevistas, retos, reseñas, tendencias y temas relacionados con tecnología, creatividad, educación, seguridad digital y el impacto que tiene la industria del gaming en la sociedad.

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“Por años soñé con este momento. Estoy profundamente agradecido con Wapa que me permite tener mi propio espacio y con todas las personas que han sido parte del camino. Tengo un equipo de trabajo que creyó en mí desde el primer día y con quienes tengo el privilegio de disfrutar cada paso de este proyecto”, expresó Marrero.

El programa se desarrolla desde el Estudio de Producción Virtual de Atlantic University, un espacio equipado con tecnología audiovisual avanzada que permitirá transformar el escenario y crear diferentes ambientes digitales para cada segmento. Las pantallas, ambientación virtual y recursos tecnológicos aportarán una estética visual dinámica y futurista, que va a la par con el mundo del gaming y el entretenimiento digital.

Por su parte, Nicole “La Warrior” aseguró sentirse emocionada de formar parte de este nuevo proyecto junto a Marrero: “Estoy muy emocionada de ser parte de este proyecto con Yafed. Fuimos compañeros de trabajo y equipo en ‘Guerreros’, por lo que conozco su disciplina y determinación. Estoy muy orgullosa y honrada de este nuevo espacio que representa una oportunidad para presentar el mundo del gaming de una manera accesible y entretenida para diferentes generaciones”.

Más allá del entretenimiento, “La Guarida del Tiburón” propone convertirse en un punto de encuentro para personas de todas las edades. En él conocerán más sobre cómo los videojuegos y la cultura digital forman parte de una industria que también abre puertas hacia la tecnología, la educación, la creatividad, la competencia y la seguridad digital.

Para más detalles, accede a www.wapa.tv.