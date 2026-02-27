Warner Bros. Discovery (WBD) firmó este viernes un acuerdo para ser adquirido por la productora Paramount Skydance por $110,000 millones, lo que trazaría el camino para una de las fusiones más leoninas de la historia reciente.

Dicho acuerdo se firmó casi un día después de que Netflix se retirara abruptamente de la guerra de ofertas que tenía con Paramount Skydance por los activos de transmisión de WBD, poniéndole un desenlace a una batalla corporativa que captó la atención de Hollywood y medios informativos en Estados Unidos.

Reportes señalan que la gigante de “streaming”, al menos, no se fue con las manos vacías, dado que Paramount Skydance le pagó $2,800 millones en indemnización por ruptura.

Según NBC News, la oferta de Paramount Skydance de $31 por acción valora a WBD en aproximadamente $77,000 millones e incluye el estudio cinematográfico Warner Bros., la plataforma de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, incluyendo CNN.

La propuesta de Netflix no incluía los activos de cable.

En un comunicado de prensa en conjunto, la transacción multimillonaria fue aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambos imperios mediáticos, y se espera por una votación a principios de la primavera.

Si la transacción no se ha cerrado para el 30 de septiembre, los accionistas de WBD recibirán una comisión de $0.25 por acción por cada trimestre.

No obstante, el acuerdo no está escrito en piedra.

El mismo debe ser evaluado por el Departamento de Justicia federal, y será revisado también por los reguladores de la Unión Europea. Mientras que los demócratas en el Congreso también se han comprometido a examinar la transacción, el fiscal general de California también ha mostrado interés en evaluar la oferta dado que el Estado “tiene un interés especial en proteger la competencia”.

La propuesta de Paramount Skydance para WBD incluye una comisión de rescisión inversa de $7,000 millones si los reguladores bloquean el acuerdo.

Ahora, ¿cómo esto afectará al público general?

De aprobarse, la fusión uniría dos históricos estudios cinematográficos de Hollywood y abarcaría una extensa biblioteca de propiedad intelectual que abarca desde “The Godfather” y “Spongebob Squarepants” (Paramount), hasta “Casablanca” y el universo de DC Comics (WBD).

Además de ser dueños de plataformas como HBO Max, CNN, y DC Studios, otros canales de los que se adueñaría Paramount serían TNT, TCM, Adult Swim, y Cartoon Network.

Paramount Skydance está dirigida por David Ellison, hijo del gigante de Silicon Valley Larry Ellison, estrecho aliado del presidente Donald Trump. Skydance Media, propiedad del joven Ellison, adquirió Paramount Global el año pasado en una operación de $8,000 millones.

“Al reunir estos estudios de clase mundial, nuestras plataformas de streaming complementarias y el extraordinario talento detrás de ellos, crearemos un valor aún mayor para el público, los socios y los accionistas, y no podríamos estar más emocionados por lo que está por venir”, dijo Ellison en un comunicado.

Ellison aseguró que, de darse esta fusión, WBD podría lanzar sobre 30 filmes anuales, a pesar que expertos aseguran que, por asuntos de regulación, la merma de estrenos podría intensificarse.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD, aseguró estar “muy satisfecho con el resultado que obtuvimos para los accionistas de WBD y la industria del entretenimiento”.

“Nuestro principio rector durante todo este proceso ha sido asegurar una transacción que maximice el valor de nuestros icónicos activos y nuestro estudio centenario, a la vez que ofrece la mayor seguridad posible a nuestros inversores”, declaró Zaslav, en declaraciones escritas. “Esperamos trabajar con Paramount para completar esta histórica transacción”, apuntaló.