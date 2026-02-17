Nueva York. Netflix concede a Warner Bros. Discovery una dispensa de siete días que permite al estudio reabrir las conversaciones de adquisición con Paramount Skydance.

Warner Bros. dijo en una presentación regulatoria el martes que la renuncia le permitirá discutir las “deficiencias” no resueltas en las ofertas anteriores de Paramount.

Warner Bros. tiene ahora hasta el 23 de febrero para negociar una posible transacción con Paramount Skydance.

Anteriormente, la dirección de Warner había respaldado sistemáticamente la oferta de Netflix.

En diciembre, Netflix acordó comprar los estudios y el negocio de streaming de Warner por 72,000 millones de dólares, ahora en una operación totalmente en efectivo que, según las empresas, acelerará el camino hacia la votación de los accionistas en abril. Incluyendo la deuda, el valor empresarial de la operación es de unos 83,000 millones de dólares, o 27.75 dólares por acción.

