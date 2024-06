Hace cuatro años, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) tuvo el mandato de la Junta de Supervisión Fiscal de transicionar la estación a una entidad sin fines de lucro. Entrado en el 2024, esto no se vislumbra que vaya a ocurrir, pues el actual presidente, Jorge Pagán Pagán, en sus seis meses en el cargo, no ha tenido comunicación relacionada con la Junta que apunte en esa dirección y en su lugar, el gobernador Pedro Pierluisi le aseguró que WIPR continuará siendo parte del Gobierno.

“Desde mi llegada no hemos tenido una conversación. El gobernador ha sido bien enfático conmigo y abiertamente (ha dicho) que WIPR va a seguir siendo parte del Gobierno, así que estamos enfocados en trabajar en eso”, afirmó el sucesor de Eric Delgado en la presidencia. Delgado salió repentinamente de la presidencia el pasado diciembre.

PUBLICIDAD

“Tengo que agradecer (al gobernador) que nos ha estado apoyando desde mi llegada con asignaciones especiales monetarias para comprar la flota vehicular, asfaltar el estacionamiento, generar otro tipo de cosas que estamos trabajando para noticias, para otros proyectos que estamos a punto de lanzar, así que ha sido un aliado el Gobierno en este momento dado para que WIPR continúe su rumbo”, sostuvo Pagán Pagán.

De acuerdo con cifras provistas por WIPR, la entidad ha recibido asignaciones especiales del gobernador bajo la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) correspondientes a $1,493,500, mientras que la inversión en programas para radio y televisión asciende a $1,343.619. Los gastos en infraestructura suman $621,000. De fondos federales obtenidos de propuestas, la estación ha recibido $854,779 en el último tiempo.

Pagán Pagán se propone demostrarle a la Junta que, a partir de los fondos recibidos por la pandemia, más los ingresos propios que presuntamente está logrando en los últimos meses producto de ventas privadas en la programación, la estación pudiera alcanzar ser una autosustentable.

“Estamos enfocados en que nosotros seguimos operando sin presupuesto fiscal; o sea, no tenemos presupuesto del Fondo General porque la Junta de Supervisión Fiscal determinó no asignarle fondos a la Corporación y que sea autosustentable, y en esa dirección, a través de estos programas, hemos aumentado las ventas de auspicios, ya sea de agencias gubernamentales o de entes privados que están invirtiendo y que están aportando y, obviamente, el que ve el canal va a ver anuncios privados también, que cumplan con la línea de nuestra licencia educacional, pero estamos enfocados en invertir para tener ese return of investment (retorno de inversión) y que la Corporación llegue a los fondos que tiene que llegar para operar”, indicó.

PUBLICIDAD

Pagán Pagán llegó a la estación de radio (940AM) y televisión (canales 6 y 3) tres meses después de que la estación no le renovara los contratos a sobre una decena de profesionales, lo que provocó que salieran de sus puestos de trabajo. Actualmente, la plantilla de empleados suma 104 y los contratistas 161, los cuales incluyen servicios profesionales, técnicos, productores y músicos de la Banda Estatal, se informó.

“Desde que llegué hemos estado enfocados en poner la casa al día, en estructurar lo que es la planta física, ya asfaltamos el estacionamiento, ahora vamos a empezar el proceso de pintura, entregamos una flota (de vehículos) nueva recientemente, así que lo que hemos hecho es tratar de poner la parte estructural y administración al día. De igual forma, en la parte de programación logramos que de una edición de noticias que había pregrababa, hacer dos ediciones en vivo; hicimos un programa mañanero que es un ‘Buen día’, de 8:00 a 10:00 a.m.; de 6:00 a 7:00 p.m. el noticiero, y de 7:00 a 8:00 p.m. ‘Aquí estamos’, así que hemos tratado de traer programación como método de generar ingresos para la Corporación y de esa manera ser autosustentable, que es la idea”, reiteró el ejecutivo de comunicaciones.

WIPR, asimismo, está poniendo atención en la parte digital, transmitiendo parte de la programación a través de sus redes sociales y aspotando a nuevas plataformas, como será un estudio de podcast para contenidos propios y otros privados que, igualmente le generen ingresos.