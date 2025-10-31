La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) reveló hoy que sus programas “Aquí Estamos” y “El Mediodía” regresan con energía renovada, nuevos segmentos y mucho contenido para el público puertorriqueño en sus nuevas temporadas.

A partir del lunes, 3 de noviembre, “El Mediodía” vuelve al bloque de las 12:30 p.m. con la conducción de Vivianie Díaz y Jesse Calderón, presentando un formato dinámico que combina información, entretenimiento y temas de interés para toda la familia.

Por su parte, “Aquí Estamos” arranca su nuevo ciclo a las 4:00 p.m., con una nueva etapa conducida por Shanira Blanco y Andrés Waldemar, quien se une oficialmente al equipo como presentador.

En esta temporada también se incorpora Manuel Diana, quien llevará entrevistas y reportajes desde distintos puntos de la isla, ofreciendo una visión más cercana a la gente y a los temas del momento.

“En WIPR seguimos apostando a producciones locales de calidad que conecten con nuestra audiencia. Aquí Estamos y El Mediodía son programas creados para informar, entretener y acompañar al público puertorriqueño en su día a día”, expresó Luis A. Rodríguez Díaz, presidente de WIPR, en declaraciones escritas.

Para más información sobre la programación, los televidentes pueden visitar wipr.pr.