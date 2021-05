Luego de experimentar con varios géneros, el año pasado Guy Ritchie regresó a la acción con “The Gentlemen”. Lo más reciente del director británico, “Wrath of Man”, sigue esa vena de acción y crimen que ha caracterizado al cineasta desde su primera película en 1998, “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”.

“Wrath of Man” empieza con el pie en el acelerador. Los primeros minutos de la película muestran un tenso robo a un camión blindado, atraco que no sale del todo bien cuando uno de los perpetuadores asesina a los dos choferes del camión, y a un civil. Varios meses después, la compañía de camiones blindados que fue asaltada contrata a H, protagonizado por Jason Statham (quien regresa a colaborar con Ritchie por primera vez desde el 2005), que de primera instancia parece ser solo un ex-policía promedio en lo que hace.

Es aquí cuando el guion (basado en el filme francés “Cash Truck”), escrito por Ritchie, Ivan Atkinson y Marn Davies, toma un giro interesante. Yendo de lo que parecería ser una convencional cinta de acción, a una historia de crimen, conspiración y venganza, que resulta ser más divertida de lo que pensaba que iba a ser. La historia, contada a través de tres capítulos, usa esa primera escena del filme como base, y la revisita varias veces a través de toda la película, desde diferentes puntos de vistas. El guion no está sin sus fallas, como plot holes, o más cercano al final de la película apoyarse en lo que se conoce como suspension of disbelief, pero aún así entretiene lo suficiente como para acaparar al público por su (corta) duración de dos horas.

Statham, como mencioné anteriormente, es el protagonista del filme, y si has seguido la carrera del actor sabes el tipo de rol que él usualmente interpreta; personajes que no tienen mucha profundidad, y que funcionan mejor a la hora de la acción. Si te gusta el actor británico aquí ofrece más de lo mismo; si no eres fan de él, esta película no cambiará tu opinión. En el elenco también aparece Holt McCallany (conocido por la serie de Netflix, “Mindhunter”), como Bullet, personaje que le cae como anillo al dedo a McCallany, pero que lamentablemente no tiene mucho tiempo en pantalla.

Como de costumbre, trato de evitar los tráilers, y admito que no había visto nada de “Wrath of Man” antes de entrar a la sala. Recomiendo que, si no es muy tarde, ustedes hagan lo mismo. Luego de ver el filme vi el tráiler, y me di cuenta que lo que para mí fue lo más interesante de la película (ese giro que tiene el guion de historia lineal a algo más) está mostrado en el trailer casi en su totalidad. Aún así (aunque hayas visto el trailer), si no has vuelto al cine post-pandemia, y si eres fan de la acción, de las película de Statham, o del director Guy Ritchie, “Wrath of Man” es una buena opción para hacerlo (con todos los protocolos de seguridad, por supuesto).

“Wrath of Man” se exhibe actualmente en los cines de Puerto Rico.