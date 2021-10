Usuarios de Netflix ahora podrán disfrutar del más reciente documental que plasma la vida de la actriz puertorriqueña Rita Moreno, ya que el servicio ahora cuenta con el documental Rita Moreno: Solo una chica que decidió hacerlo (Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It, en inglés).

En el documental, la actriz- quien adquirió premios Oscar, Emmy y Tony a lo largo de su carrera- relata de primera mano las vicisitudes que enfrentó para alcanzar sus metas en el campo de entretenimiento. Máxime, narra su experiencia como mujer inmigrante en la industria.

Asimismo, cuenta con los comentarios de los homólogos de Moreno, como los esposos Gloria y Emilio Estefan, Eva Longoria, Lin-Manuel Miranda y Whoopi Goldberg, entre otros.

El documental estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero, pero no se había presentado de forma presencial hasta junio, cuando se proyectó en un evento especial en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan.