Una de las películas más grandes en escala, y más esperada por los amantes del cine, “Dune”, estrena en la pantalla grande y en HBO Max. La película es dirigida por Denis Villeneuve, conocido por cintas como “Sicario”, “Arrival” y “Blade Runner 2049″. Para los niños estrena la cinta animada de 20th Century Studios, “Ron’s Gone Wrong”.

En Fine Arts estrena la nueva cinta del auteur americano, Wes Anderson, “The French Dispatch”. La película, que tuvo varios retrasos debido a la pandemia y fue parte del “lineup” de la edición del Festival de Cannes de este año, tiene uno de los elencos más grandes en una película este año.

En “streaming” estrenan nuevas temporadas de “Locke & Key” (Netflix), y la serie de Issa Rae, “Insecure” (HBO Max). En Hulu estrena la serie documental sobre la industria de la comida, “The Next Thing You Eat”.

Dune

“Dune”, adaptación de la monumental novela de Frank Herbert del mismo nombre, sigue a Paul Atreides, un joven que tiene que viajar al planeta más peligroso del universo para salvar a su familia y cumplir su destino.

Género: Sci-Fi/Aventura

Elenco: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson y Zendaya

Estreno: Mañana viernes en cines y HBO Max

Ron’s Gone Wrong

“Ron’s Gone Wrong” sigue a Barney, un joven de escuela secundaria que anhela tener un robot para que lo ayude a hacer amigos. Pero cuando su padre le regala un “B-bot” con defectos, Barney es quien le tiene que enseñar a su nuevo robot cómo hacer amigos y gel verdadero significado de la amistad.

Género: Animación/Aventura

Elenco: Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis y Ed Helms

Estreno: Hoy en cines

The French Dispatch

“The French Dispatch” es una oda al periodismo al estilo de Wes Anderson. El filme toma lugar en una versión ficticia de Francia en el siglo 20, donde un periódico americano está a cargo de publicar una serie de historias cortas en el “The French Dispatch Magazine”.

Género: Comedia/Drama

Elenco: Adrien Brody, Tilda Swinton y Bill Murray

Estreno: Hoy en Fine Arts

Locke & Key: 2nda Temporada

En la segunda temporada de la popular serie de Netflix, Nina Locke todavía está lidiando con la pérdida de su esposo sin darse cuenta de que sus hijos siguen experimentando con las llaves mágicas que encontraron en su nuevo hogar.

Género: Drama/Fantasía

Elenco: Darby Stanchfield, Connor Jessup y Emilia Jones

Estreno: Mañana viernes en Netflix

The Next Thing You Eat

“The Next Thing You Eat” sigue al chef David Chang y sus conversaciones con varios expertos de la industria de la comida, sobre los avances tecnológicos que están ocurriendo en la industria culinaria. Pretende explorar, no solo el presente, sino también el futuro de cómo hacemos, comemos y disfrutamos de nuestra comida.

Género: Documental

Elenco: David Chang

Estreno: Hoy en Hulu

Insecure: 5ta Temporada

La popular serie de Issa Rae regresa para una quinta y última temporada. En esta temporada, Issa tiene que aprender a vivir sin su, ahora ex-novio, Lawrence. La temporada tendrá 10 episodios.

Género: Drama/Romance

Elenco: Issa Rae, Yvonne Orji y Jay Ellis

Estreno: El domingo en HBO Max