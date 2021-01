Ellos van despacito, primero se estrenarán en la edición matutina “Noticentro al amanecer”, pero en segundo término tendrán pendiente las conversaciones iniciadas con la administración de Wapa con la intención de seguir creciendo como figuras y productores desde esa pantalla.

Es parte de lo que movió a los presentadores Yizette Cifredo y José Santana a aceptar el “tren”, como llamó ella a la oportunidad que se les presentó de integrarse al equipo que conforman Mónika Candelario, Jorge Gelpí Pagán, Aixa Vázquez, Ada Monzón, Albert Cruz y Maricarmen Ortiz. La fecha oficial de entrada aún no se anuncia, pero el calentamiento será este jueves y viernes, cuando habrá unas ediciones especiales del noticiario matutino. Aún así anticiparon que no estarán tan temprano como a las 5:00 a.m.

“La intención está. Le estoy muy agradecido a la administración, porque cuando llegamos aquí, nos habían hecho una radiografía. Ya ellos sabían qué hacíamos, quiénes somos, conocían nuestra casa productora Mastermind Hub, y la primera oportunidad que se presentó fue esta y la aceptamos con mucha esperanza de que las conversaciones que quedaron sobre la mesa, seguirán también surgiendo en su tiempo”, dijo el comunicado junto con su pareja profesional y nuevos compañeros de labores, Aixa, Mónika y Jorge.

Ellos van a ser las dos cherries del programa, es cuestión de integrar, de sumarle a la alegría y el entusiasmo que nosotros tenemos” -Aixa Vázquez, reportera

Yizette Cifredo, por su parte, indicó que la movida de canal se dio a partir del término del acuerdo que tenían con Univisión Puerto Rico para la transmisión del programa “¡Ahora es!”, que ambos producían.

“La realidad es que cuando se completa el acuerdo en diciembre y comienza la nueva administración, sí hubo conversaciones sobre las intenciones del programa, ‘¡Ahora es!’”, señaló. No obstante, “la realidad es que nuestra visión como productores y casa productora (Mastermind Hub) era una y la visión del nuevo dueño, era otra, así que el futuro del programa como la gente lo conocía iba ser distinto, inclusive, el frente del programa podría sufrir cambios”.

La decisión de dar por terminado el proyecto fue discutida con el equipo de trabajo, que incluía al maquillista Bryan Villarini y la reportera Brenda Rivera, quienes pronto podrían dar noticias sobre “sus nuevas aventuras”.

Habrá rumba

Alegría y rumba es lo que promete el nuevo equipo para este jueves y viernes, como antesala a la integración de los dos nuevos integrantes, de quienes se espera una inyección adicional del entusiasmo que permea en el espacio. Habrá además nuevos colaboradores y regresará el segmento de “La salita”, en la que los anfitriones solían generar una conversación informal y amena en torno a la actualidad o algún otro tema pertinente.

“El 28 de enero arrancamos ya lo que es el nuevo formato y este nuevo renacer de ‘Noticentro al amanecer’ que por 21 años hemos estado en las pantallas de los amigos televidentes, pero con la llegada de Yizette y José, así que estamos bien contentos de este nuevo ciclo, de esta nueva era, de nuevo formato donde el público va a seguir viendo ‘Noticentro al amanecer’ como su fuente de información primaria cada mañana, pero con una chispa que estos dos vienen a darle”, destacó el reportero ancla.

Mónika Candelario, asimismo, observó esta nueva etapa como una evolución dentro del medio de comunicación.

“La buena vibra está aquí. Somos una gran familia, seguimos sumando esos elementos y lo importante es seguir llevando (informaciones) y mantener ese compromiso con la audiencia”, expresó.