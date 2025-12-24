A poco más de un mes para volver a pisar tierra borinqueña para su concierto del 31 de enero en el Coca Cola Music Hall, la cantante Yuri asegura que hay mucho que anhela disfrutar nuevamente en su retorno a Puerto Rico: desde nuestra sabrosa comida, la calidez de la gente y la comunidad que construyó cuando fue presentadora de “Objetivo Fama” hace 15 años.

Cuando se anunció que el “reality show” volvería al aire por Telemundo Puerto Rico, afirmó Yuri que la productora ejecutiva Soraya Sánchez fue la primera en llamarla para saber de su disponibilidad, pero el destino no se alineó a su favor ni al de la producción.

PUBLICIDAD

“¡Mira que me dolió! Yo era la que le insistía a ella: ‘Mira, Sora, cuándo vuelvas a hacer ‘Objetivo Fama’ yo quiero estar ahí’, y ella me decía: ‘Te voy a llamar, te voy a llamar’. Pero cuando llama, ya estaba en ‘tour’ por Estados Unidos“, reveló la veracruzana, quien animó cinco ediciones de la competencia transmitida entonces por Univision Puerto Rico, donde cautivó a la fanaticada por su pícara personalidad y su icónica frase “eres tú” cuando anunciaba a los concursantes salvados por el público.

“Si hay algún país en el que me bautizaron como conductora fue Puerto Rico”, compartió la intérprete, quien manifestó que esta oportunidad única le abrió las puertas para animar otros proyectos como “La Voz”, “La Voz Kids”, “¿Quién es la máscara?“ y otros.

Ahora, ¿estaría interesada aún en regresar a “Objetivo Fama 8” en agosto de 2026?

Yuridia Valenzuela Canseco, nombre de pila de la mexicana, afirmó que está más que dispuesta para hablar, particularmente en momentos en que también despunta su serie de conciertos “Icónica”, con la que vuelve a la Isla.

“Me encantaría que me volvieran a llamar, me encantaría que Soraya no me sacara del mapa porque, de verdad, le tengo mucho cariño a Puerto Rico. Me la pasaba bomba cada vez que iba a conducir ‘Objetivo Fama’. Era increíble”, destacó la intérprete de “Maldita primavera” y “Amiga mía”, quien indicó que a casi dos décadas de transmisión, mantiene comunicación con muchos de los exalumnos de la Casa Estudio.

“¡Ojalá me vuelvan a llamar! Cuando llegue a Puerto Rico voy a llegar a donde ella y le diré: ‘Mana, apúntame, ¡por favor!“, expresó.

PUBLICIDAD

Por otro lado, también celebró la integración de su compatriota Jimena Gállego para formar parte de la producción, asegurando que mantiene una bonita relación con la también cantante y que no le molestaría en nada compartir con ella en la sala del Bellas Artes de Caguas.

“Ella es una fan increíble de esta servidora y el otro día hicimos una entrevista, y fue muy hermosa. Ella me decía: ‘yo te admiro, tú me inspiras en mucho, en crecer, en avanzar’ ”, expuso la artista.

“Cuando alguien dice eso, habla de su humildad, habla de esa forma de amarte, quererte y respetarte, algo que entre colegas es muy difícil que ocurra. Pero ella es muy linda, es tremenda conductora y canta muy hermoso”, finalizó.