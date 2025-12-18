Tras casi nueve años extrañando gozar y conectar con un público que siempre le recuerda la energía y picardía de su gente y su hogar, ahora está bien puesta para regresar a tierra boricua.

La cantante Yuri, una de las intérpretes más influyentes del pop latino, afirma que pondrá a gozar su fanaticada puertorriqueña con su lado “más ochentero y noventero” en el “Icónica Tour”, que tendrá su puesta en escena el próximo 31 de enero de 2026 en el Coca Cola Music Hall.

“Puerto Rico, para mí, es como estar en mi casa, porque yo soy costeña, tiene que ver mucho con Veracruz, mi tierra natal, y cómo gritamos, cómo somos bullangueros, bailadores, felices y contentos, no tenemos filtro. Parece que siempre estamos peleando, pero no, estamos siempre gozando”, compartió entre risas la artista mexicana en una entrevista virtual con Primera Hora.

La intérprete compartió detalles del espectáculo que ha llevado a diversas cuidades de Estados Unidos, como Colorado, Arizona y California, así como el Auditorio Nacional de México, donde llegó a compartir tarima con la diva ponceña Ednita Nazario.

“¡Qué hermoso fue cómo recibieron a Ednita en México! Hace mucho tiempo que no venía y de ahí se han abierto muchas puertas para ella porque ella es tremenda artista. ¡Fue hermoso cantar con ella!“, acotó.

Yuri también indicó que a la arena del Distrito T-Mobile llevará su paso por la música desde los 1980 y 1990, época donde se convirtió en una de las voces que transformaron la música popular en español con canciones pegajosas y poderosas baladas que se siguen escuchando hoy día, ya sea para limpiar la casa, entretener un extenso viaje en carro o disfrutar una noche de karaoke.

El público podrá disfrutar los éxitos y mejores looks de la veracruzana en el recinto del Distrito T-Mobile. ( Suministrada )

“Esto es un ‘show’ muy icónico. Es literal porque me voy a transformar en cada una de esas Yuri. ¡Son 15 cambios de vestuario!”, destacó Yuri, al tiempo que compartió que el 50% de los “outfits” son los diseños originales que encontró en una bodega, mientras que la otra mitad consisten en réplicas de vestidos que llevan décadas en su posesión. "Así que, si te lo resumo, esta noche serán dos horas de pura nostalgia y puros éxitos“, sostuvo la mexicana.

La cantante también compartió que el enfoque nostálgico no solo estará en la moda, sino en la coreografía e intepretación, pues entrenó la voz para presentar la experiencia que llevaba a los escenarios hace cuatro décadas.

“Tuve que ‘resetear’ mi forma de cantar, así que van a ver una Yuri ochentera, ahí no hay nada de los 2000, es pura Yuri, con ‘Detras de mi ventana’, ‘Es ella más que yo’, ‘Amiga mía’, ‘Todo mi corazón’, ‘Hombres al borde’, ‘Qué te pasa’, ‘El apagón’, todos mis éxitos. La noche será mágica porque la gente va a conectar con su pasado a través de estas canciones”, manifestó.

Yuri compartió también que el nombre del concierto surgió de la misma fanaticada, quien se refería a ella con dicho adjetivo, algo que al principio no quería acoger.

“Me decían: ‘tú eres icónica’, y yo les decía que no, pero ellos mismos me decían que mi música ha salido en las series que la gente ve en distintas plataformas de ‘streaming’, como ‘La vida de Luis Miguel’, ‘La vida de Gloria Trevi’, ‘La casa de las flores’, ellos me enumeraban todo”, compartió, resaltando al final cómo un programa como “Mentiras, la serie” la conectó con nuevas generaciones y nuevas experiencias en su carrera artística

“Soy la que más canciones tiene en ‘Mentiras’ y, de hecho, canciones como ‘De qué te vale’ llegaron a la posición número 1 en popularidad en Spotify luego de 30 años de lanzarla. Imagínate tener ese privilegio justo al lado de compañeros como Amanda Miguel, Rocío Banquells y hasta Mijares, y despúes ver a chavas de 14 y 15 años cantar mis canciones en TikTok. Es una belleza”, apuntaló.

Los boletos para el “Icónica Tour” de Yuri están disponibles en Ticketera.