Hola!!! En la tarde de ayer, justo antes de entrar a una extendida sesión de trabajo, recibí por Whatsapp un video invitando a una actividad a celebrarse el 27 de FEBRERO...Lo subí en mis redes para apoyar el empoderamiento de la juventud de República Dominicana en un momento como el actual y con una mezcla de sentimientos vi al salir de la sesión cómo ustedes habían apoyado mi post... Gracias por ese apoyo...Con la convicción de que nuestro país va a avanzar y salir adelante en éste momento, les informo que mi apoyo a la decencia, el trabajo honrado y el rechazo a la corrupción y la impunidad es total, a pesar de que, en ésta ocasión no estaré físicamente en el país como se interpretó con mi post. Compromisos personales, familiares y laborales me lo impiden, pero le repito a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que nuestro país necesita un mejor futuro, una vida digna más allá de la politiquería que ha acabado con la esperanza de muchos. DIOS, PATRIA Y LIBERTAD...VIVA LA REPÚBLICA DOMINICANA!!!