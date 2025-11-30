“Zootopia 2” tuvo un estreno fulgurante que batió récords en taquilla.

La secuela de la ciudad de los animales, de Walt Disney Company, recaudó 96 millones de dólares en Norteamérica durante el fin de semana, 156 millones durante los cinco días del Día de Acción de Gracias y obtuvo la asombrosa cifra de 556 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno el miércoles, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo.

Esto la convirtió en el mejor estreno internacional de la historia para una película de animación, el cuarto mejor debut mundial de cualquier tipo y el mejor estreno internacional de 2025.

“Wicked: For Good” se mantuvo en lo más alto en su segundo fin de semana para Universal Pictures, recaudando otros 62.8 millones de dólares a nivel nacional durante el fin de semana, para un total en Norteamérica de 270.4 millones de dólares. La segunda mitad de la saga “Wicked” ha recaudado 393 millones de dólares a nivel internacional. Las dos secuelas se combinaron para hacer del fin de semana de Acción de Gracias una brillante excepción en un año por lo demás oscuro en las salas de cine.

“Zootopia 2” llega casi una década después de la original, un éxito que superó las expectativas y recaudó 75 millones de dólares en su estreno nacional en marzo.

Al igual que la primera, presenta al dúo de la policía conejita Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro estafador de poca monta Nick Wilde (Jason Bateman).

Las 10 mejores películas por taquilla nacional

Con las cifras finales nacionales publicadas el lunes, esta lista incluye las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Zootopia 2,” $96.8 million.

2. “Wicked: For Good,” $62.8 million.

3. “Now You See Me: Now You Don’t,” $7 million.

4. “Predator: Badlands,” $4.8 million.

5. “The Running Man,” $3.7 million.

6. “Eternity,” $3.2 million.

7. “Rental Family,” $2.1 million.

8. “Hamnet,” $880,000.

9. “Sisu: Road to Revenge,” $810,000.

10. “Nuremberg,” $749,325.