Shakira lanzó este viernes “Zoo”, el tema principal de la banda sonora de “Zootopia 2″, la secuela de Disney que se estrenará en cines el próximo 28 de noviembre de 2025.

El tema compuesto por la barranquillera, Ed Sheeran y Blake Slatkin, es una pieza vibrante, llena de ritmo y energía, que complementa perfectamente la atmósfera de Zootrópolis 2.

Con un pegajoso ritmo que invita al baile y coros que evocan el sonido de la naturaleza, la letra celebra temas clave de la película como la diversidad y la convivencia entre diferentes culturas y especies.

En un homenaje a la naturaleza, los sonidos de la canción parecen ser guiños a la riqueza cultural latina, característica distintiva de Shakira.

En la canción, la artista fusiona el inglés y el español, una combinación que resalta su diversidad cultural y que se alinea perfectamente con el espíritu de la película.

Además de ser la voz de la nueva canción, Shakira vuelve a darle vida a Gazelle tal y como lo hizo en la primera película de “Zootopia” donde también cantó el tema central del filme, “Try Everything”.

La canción “Zoo” ya está disponible en todas las plataformas digitales y forma parte de la banda sonora oficial de Zootrópolis 2.

La secuela de la exitosa película de Disney llegará a los cines el 28 de noviembre de 2025, y promete cautivar tanto a nuevos espectadores como a los que siguieron la primera película con entusiasmo.