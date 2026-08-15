Disney anunció este viernes que el universo de Zootopia (Zootrópolis) regresará a la gran pantalla con una tercera entrega, fruto del éxito de la segunda cinta, que se convirtió en la película de animación más taquillera de la compañía de todos los tiempos.

“¡La conejita estará de vuelta!”, indicó la actriz Ginnifer Goodwin, quien pone voz a la versión en inglés de la policía Judy Hopps, en la presentación del panel de los próximos estrenos de cartelera de la franquicia con motivo de la D23, la convención más grande de Disney que se celebra este fin de semana en la ciudad de Anaheim, en California.

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Tanto Goodwin como el oscarizado Ke Huy Quan y Jason Bateman volverán a poner voz a los personajes protagonistas de esta cinta, que todavía no tiene fecha de estreno.

La saga ‘Zoootopia’ comenzó en 2016 con Judy Hopps convirtiéndose en la primera conejita en unirse a la policía de la metrópolis. Para resolver un caso de desapariciones, tuvo que aliarse a la fuerza con el astuto zorro estafador Nick Wilde (Bateman) y juntos descubrieron una conspiración que buscaba enfrentar a depredadores y presas.

La segunda entrega, que se estrenó el pasado noviembre, Judy y Nick regresaron como compañeros de la policía para enfrentar una nueva amenaza: la llegada de un misterioso reptil llamado Gary (Quan) que pone patas arriba a la ciudad, obligándolos a infiltrarse en nuevos distritos desconocidos para mantener la paz.