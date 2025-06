Se fue... y no vuelve. Miss Universe 2006, la puertorriqueña Zuleyka Rivera, no formará más parte del reality show Miss Universe Latina, el reality (Telemundo).

La noticia se dio a conocer esta misma noche durante la transmisión en vivo del reality, que en Estados Unidos se transmite de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

“Tengo que comunicarles a ustedes nuestra audiencia y principalmente a las integrantes del equipo Rubí que Zuleyka no continuará en su puesto como capitana de Miss Universe Latina, el reality. Desde aquí le deseamos por supuesto siempre lo mejor y a las candidatas del equpo Rubí les pedimos que tomen esto como uno más de los desafíos que van encontrar en el camino hacia la corona”, expresó Jaqueline Bracamontes, conductora del programa.

“Ustedes tendrán una nueva capitana que será anunciada muy pronto”, aseguró Bracamontes.

La salida la modelo boricua, quien era la capitana del equipo Rubí“, se da un día después que esta dejara a muchos con la boca abierta al abandonar molesta el espacio -en medio de la transmisión en vivo, tras unos comentarios realizados por David Salomón, uno de los jueces de Miss Universe Latina, el reality.

“Las reglas ya se las saben. Ojo con los consejos que siguen. Si ya tienen las instrucciones, cuidado con lo que escuchan, así se los digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede costarles una descalificación por no seguir instrucciones”, dijo Salomón a las participantes del equipo Rubí que son capitaneados por la quinta Miss Universe boricua.

Tras el señalamiento, Rivera respondió: “¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo. “Yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches, muchas gracias”.