Así está ahora el niño de “Stuart Little”

Si hoy viéramos a Jonathan Lipnicki, no reconoceríamos que en realidad se trata de una vieja estrella del cine. El joven actor estadounidense sufrió una gran transformación, luego de protagonizar durante su infancia la película “Stuart Little” (1999).

Hoy vemos a Jonathan Lipnicki con 29 años y exhibiendo un cuerpo saludable y desarrollado, el cual logró gracias a su formación en las artes marciales.

Desde que el recordado George dejó el papel que lo hizo mundialmente conocido, se enfocó en realizar deporte como afición; actividad que hoy lleva de manera más seria.

En la galería adjunta, podrás ver la transformación de Jonathan Lipnicki después de 20 años de protagonizar "Stuart Little”.

