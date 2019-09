Cortometraje boricua busca nominación al Óscar Por José R. Pagán / Para Primera Hora 09/13/2019 |12:21 p.m.

El cortometraje “ONE”, creado para rendir tributo a las víctimas que dejó en la Isla el huracán María, formará parte de un selecto grupo de filmes que se proyectará de forma comercial durante una semana en el Première Block del 2019 Short Film Series de Los Ángeles. Se presentarán varias cintas internacionales, pero esta es la única producción puertorriqueña que participará de este colectivo por invitación.

Este hecho, además, abre la puerta para que la producción sea elegible a una candidatura a los premios Óscars, indicó Ariel Orama López, director del corto que ha sido merecedor de 34 laureles por todo el mundo y diez premios internacionales.

“Haber sido seleccionado para un proyecto que permitirá la elegibilidad para los Óscars es ya, de por sí, el motivo principal de nuestra alegría y celebración. Desde su concepción anhelábamos que la voz contundente sobre las miles de vidas perdidas y las batallas ganadas post-María llegara a la Academia y los Óscar”, expresó Orama.

En “ONE” participa el fenecido maestro Antonio Barasorda en su último proyecto en las bellas artes, así como las actrices Amneris Morales, Gilda Haddock, Belange Rodríguez y Jearnest Corchado. Se le suman la mezzosoprano Vianca Alejandra Orama y Danny Rivera, entre otros talentos.

A nivel de producción, integró talento joven que recién se inicia en el cine independiente y quienes tuvieron la oportunidad de ser dirigidos por Orama desde la mirada surrealista y experimental.

“La vida y sus misterios nos han acercado a la posibilidad de hacernos escuchar mediante el cine inteligente, con una mirada distinta al cine tradicional que se efectúa en la Isla. Ya, con una proyección internacional, incluyendo a África, India, Australia, Marruecos, Filipinas y España, sus reconocimientos y este nuevo peldaño sentimos que hemos logrado nuestra misión global. Ese es nuestro verdadero aliciente”, agregó Orama.

Artista en muchos sentidos, Orama es egresado de New York Film Academy y fue becado por NYU en Nueva York en un intensivo de verano. En diciembre de 2018 fue reconocido como uno de los Top Ten Young Persons of Puerto Rico por su aporte cultural, creativo y humanitario. Recientemente, pudo compartir su libro publicado sobre creatividad, neurociencia y virtualidad con Lin Manuel en su visita a la Isla. La peculiaridad de Orama es que no solo dirige, sino que también protagoniza sus historias.

La trama de “ONE” entreteje poesía y otros elementos del arte con valor estético para llevar un mensaje sobre las batallas constantes que libraron los boricuas hace casi dos años. Su lema responde a la idea de que “no todas las vidas han sido contadas”.