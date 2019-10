“Joker” ha recaudado 849 millones de dólares a nivel internacional Por The Associated Press 10/28/2019 |10:09 a.m.

Donde estuvieron disponibles también se incluyen las ganancias internacionales más recientes del viernes al domingo. (Archivo)

Este fin de semana volvió a colocarse en primer lugar de la cinta más taquillera.

“Joker” superó por escaso margen a “Maleficent: Mistress of Evil” para volver a encabezar las taquillas de Estados Unidos y Canadá en su cuarta semana en cartelera. El éxito del cómic para adultos recaudó 18.9 millones de dólares el fin de semana, de acuerdo con cálculos publicados por el estudio el domingo, y con ello consiguió superar los 18.6 millones de dólares obtenidos por la secuela de “Maleficent”. Con una contienda tan reñida en la cima, el orden podría cambiar cuando se divulguen las cifras finales el lunes. “Joker”, dirigida por Todd Phillips, se convirtió recientemente en la cinta para adultos más exitosa de la historia, sin tomar en cuenta la inflación, en un estreno mundial. Ha recaudado 849 millones de dólares a nivel internacional. Ningún estreno compitió con el resto de las cintas. El que mejor desempeño tuvo en su primer fin de semana fue el thriller “Countdown”, con nueve millones de dólares. A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales serán publicadas el lunes. Donde estuvieron disponibles también se incluyen las ganancias internacionales más recientes del viernes al domingo. 1. "Joker", 18,9 millones de dólares (47.8 millones a nivel internacional). 2. "Maleficent: Mistress of Evil", 18.6 millones (64.3 millones a nivel internacional). 3. "The Addams Family", 11.7 millones. 4. "Zombieland: Double Tap", 11.6 millones. 5. "Countdown", 9 millones. 6. "Black and Blue", 8.3 millones. 7. "Gemini Man", 4 millones. 8. "The Lighthouse", 3.1 millones. 9. "The Current War", 2.7 millones. 10. "Abominable", 2 millones.