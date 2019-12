Star Wars IX: las primeras reacciones Por El Comercio / GDA 12/17/2019 |01:35 p.m.

Celebridades, periodistas especializados y algunos afortunados tuvieron la oportunidad de asistir al estreno mundial de "Star Wars: El ascenso de Skywalker". Ellos utilizaron sus redes sociales para dar algunas impresiones sobre la última cinta de la famosa saga.

El periodista Jim Vejvoda del medio IGN fue uno de los afortunados en ver la cinta el día de la premiere."Todavía estoy procesando mis pensamientos sobre ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’, pero en general diría que me gustó pero que tuve algunos problemas importantes. No puedo decir que me encantó, pero todavía hay mucho por desempacar".

Otro periodista de IGN, Terri Schwartz dice que hay mucho que gustar en el Episodio IX, sin embargo en general, sus sentimientos son “bastante confusos”.

“Es bastante. Hay mucho que me gusta y algunas cosas que amor, pero en general mis sentimientos están mezclados. Se sintió como una disculpa por “The Last Jedi” en algunos aspectos y una secuela de “The Force Awakens” en muchos otros, lo que me pareció frustrante”, comentó.

I’ve seen #StarWarsTheRiseofSkywalker. It’s... a lot. There’s a lot I like and some I loved but overall my feelings are pretty mixed. It felt like an apology for The Last Jedi in some ways and a sequel to The Force Awakens in many, which I found frustrating. pic.twitter.com/6m8sOQWhTx — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) December 17, 2019

Además, Laura Prudom, del medio estadounidense IGN, indicó que los “altibajos emocionales" de la cinta de “The Rise of Skywalker” son espectaculares pero sintió que algunas elecciones eran un “curso innecesario de The Last Jedi”. “Necesito verlo de nuevo”, afirma.









I’m still processing #StarWars #TheRiseofSkywalker. The emotional highs are spectacular, and there are a lot of payoffs (some earned, some not). But some choices feel like an unnecessary course-correct from The Last Jedi and some just plain don’t make sense. Need to see it again pic.twitter.com/NcgBbAeCVx — Laura Prudom (@LauInLA) December 17, 2019

Algunas famosas actrices como Elizabeth Banks también disfrutó la película en el día de su premiere. La intérprete estadounidense reveló que lloró mientras veía “The Rise of Skywalker”, y dice que tiene “la mejor escena de amor sin sexo que he visto en mucho tiempo”.

No spoilers - I cried - and #TheRiseOfSkwalker has the best no-sex love scene I’ve seen in a long while. ?? — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) December 17, 2019

La directora Ava DuVernay (“When They See Us” calificó a “The Rise of Skywalker” como el “final perfecto para una saga épica”. “La historia es realmente emotiva. La dirección es asombrosa. No sé cómo lo hizo. Equilibrar el alcance y la escala con tanto corazón es una hazaña. Las actuaciones son tan buenas. Especialmente, Daisy. Un paseo fantástico”, afirmó.

The perfect end to an epic saga. The story is truly emotional. The direction is jawdropping. I don’t know how he did it. To balance scope and scale with so much heart like that is a feat. The performances are so damn good. Especially, Daisy. A fantastic ride. #TheRiseOfSkywalker https://t.co/06SeSS1Nla — Ava DuVernay (@ava) December 17, 2019

Erik David, editor de Fandango indicó que la última película de “Star Wars” es “épica”. “Es un excelente final que está lleno de mucho de todo. Acción, aventura, respuestas, humor, corazón, amor y valor. Pasé toda la segunda mitad con lágrimas en los ojos, una forma maravillosa de terminar la historia de Skywalker”, agregó.

Epic. All of it. #TheRiseofSkywalker is a terrific finale that is just stuffed with so much of everything. Action, adventure — answers!! — humor, heart, love, and grit. I spent the entire second half with tears in my eyes - a wonderful way to end the Skywalker story pic.twitter.com/K2NhHSGWzM — Erik Davis (@ErikDavis) December 17, 2019

