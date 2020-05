The Gilder Lehrman Institute of American History y el musical HAMILTON anunciaron hoy el lanzamiento de “EduHam en Casa”, la versión en español de EduHam at Home, un programa digital gratuito para que los estudiantes y sus familias exploren juntos el mundo del musical HAMILTON y la era de la fundación de los Estados Unidos, y que también puedan crear y realizar su propia narrativa en forma de una canción, rap, poema o escena.

Los estudiantes están invitados a enviar sus creaciones artísticas grabadas en vídeo, y las que sean seleccionadas cada semana se compartirán en la aplicación digital de HAMILTON, las redes sociales y el portal de Internet del Gilder Lehrman Institute of American History.

PUBLICIDAD

En el programa, los estudiantes siguen los pasos de Lin-Manuel Miranda al aprender cómo el artista incorporó fuentes primarias históricas, en las canciones que escribió para la obra teatral. EduHam en Casa es recomendado, pero no limitado, a estudiantes de sexto grado a último año de escuela superior y sus familias, y ofrece un currículo de historia de los Estados Unidos que presenta a los estudiantes los personajes, eventos y documentos históricos de la era de la fundación de los Estados Unidos.

Al registrarse en el portal gilderlehrman.org/eduhamhome, los participantes podrán explorar, aprender y disfrutar de una gran cantidad de materiales que incluyen:

-Videoclips exclusivos del musical HAMILTON, intrepretados por el elenco de la obra.

-Entrevistas con Lin-Manuel Miranda; integrantes seleccionados del elenco, incluyendo a Daveed Diggs, Mandy González y Phillipa Soo; y el autor Ron Chernow, cuya biografía de Alexander Hamilton inspiró la obra teatral musical.

-Una amplia selección de fuentes primarias centradas en un grupo diverso de 45 personajes históricos, 14 sucesos y 24 documentos clave de la época, incluyendo una carta de amor de Alexander Hamilton a su prometida Elizabeth Schuyler, y ensayos de “The Federalist”, que forman la columna vertebral de la filosofía política estadounidense.

-Consejos de expertos para usar estos materiales para crear piezas de representación artística.

“De todo lo que ha surgido del musical HAMILTON, lo que más me enorgullece son el programa EduHam y los estudiantes que han creado su propio e increíble trabajo, partiendo de fuentes primarias”, dijo por escrito el creador de HAMILTON, Lin-Manuel Miranda. “Estoy encantado de que podamos hacer que el aprendizaje a través de HAMILTON sea una experiencia familiar, dirigida por los estudiantes en el hogar durante este tiempo sin precedentes”.

PUBLICIDAD

EduHam en Casa y su version en inglés, EduHam at Home, son una extensión del Programa de Educación de Hamilton y el Programa de Educación de Hamilton por Internet, creado en 2015 por Jeffrey Seller, productor del musical HAMILTON, y Lin-Manuel Miranda, creador de HAMILTON, The Gilder Lehrman Institute of American History y la Fundación Rockefeller, con el objetivo de integrar el estudio de la historia estadounidense con las artes escénicas. Hasta la fecha, más de 160,000 estudiantes de 1,985 escuelas secundarias elegibles para Título I en todo Estados Unidos, han participado en el programa en 25 ciudades.

Los programas de educación de Hamilton están financiados en parte por la Fundación Rockefeller, que generosamente proporcionó la financiación inicial para la creación del Programa de Educación de Hamilton en 2016.

La versión por digital EduHam at Home en inglés fue lanzada el pasado 20 de abril.