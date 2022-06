El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) invita a toda la comunidad a la apertura de la primera parte de su nueva exhibición (Re)conocer el futuro, a llevarse a cabo este domingo en la sede en Santurce. Hoy, mismo, a las 2:30 pm, se celebrará el primer recorrido guiado de la exhibición a cargo de la curadora de la muestra, Marianne Ramírez Aponte, Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe del MAC.

La exhibición (Re)conocer el futuro destaca la capacidad que tiene el arte de diagnosticar y abrir posibilidades de entendimiento de nuestra realidad. El diálogo propuesto por la selección de obras de la colección permanente del MAC realizadas por artistas puertorriqueñxs, caribeñxs y latinoamericanxs que atraviesan varias generaciones, permite un análisis contrastado, multicultural y multitemporal, de algunos de los asuntos más apremiantes sobre los que pensar el mundo.

Enriquece este análisis un escogido de fotografías del artista puertorriqueño nacido en Ucrania, Jack Delano. Según explica Ramírez Aponte, su integración a la exhibición tiene una doble intención: rendirle tributo por su legado como documentalista excelso de la realidad puertorriqueña por más de cinco décadas y como gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano a raíz de la invasión rusa en febrero 2022. Las obras de la colección del MAC vistas en contrapunto con las obras de Delano, dan cuenta de las profundas transformaciones sociales y de nuestro paisaje que ha sufrido Puerto Rico.

Para Ramírez Aponte, “la exhibición reconoce el pasado como una vasta fuente de energías, la reflexión que proponen las obras revela no solo los desaciertos de nuestra historia, sino que además reitera los múltiples capitales sociales con los que contamos y nuestra capacidad de agencia para, guiados por la experiencia, determinar la sociedad que queremos habitar en un futuro.”

Añade que el diálogo entre artistas procedentes de diferentes geografías igualmente facilita reflexiones que trascienden los límites insulares sobre temas como el rol del ser humano en la efectiva destrucción del planeta; la eficacia de modelos de gobernanza política y desarrollo económico; el deseo de justicia social en las áreas de empleo, educación, salud, vivienda y la posesión de la tierra; y las implicaciones éticas de la labor científica y tecnológica. La exhibición también destaca el impacto de la historia y de las culturas ancestrales en la formación de la identidad, y la estrecha relación entre arte y activismo y su correspondencia con la creciente atmósfera de confrontación y polarización ideológica que caracteriza nuestro momento.

La primera parte de esta exhibición cuenta sobre 40 obras realizadas entre 1941 y 2021 por lxs artistas Elías Adasme, Ramón Agosto, Luis Alonso, Myrna Báez, Rogelio Báez Vega, Marina Barsy Janer, Félix Bonilla Norat, Osvaldo Budet, Pablo Cambó, Rimer Cardillo, Carolina Caycedo, Wilfredo Chiesa, Raphael Collazo, Jack Delano, Pablo Delano, Bárbara Díaz Tapia, Susana Espinosa, Rafael Ferrer, Sofía Gallisá Muriente, Martín García Rivera, Anabell Guerrero, Carlos Irizarry, Silvano Lora, Nitza Luna, Glorimar Marrero Sánchez, Manuel Mendive, Carlos Mérida, Oscar Mestey Villamil, Ramón Miranda Beltrán, Natalia Ortega Gámez, Rigoberto Quintana, Elizabeth Robles, Nora Rodríguez Vallés, Noemí Ruiz, Carlos Ruiz Valarino, Zilia Sánchez, Garvin Sierra y Viviana Zargón. La segunda parte de la exhibición abrirá durante el próximo mes de septiembre.

(Re)conocer el futuro cuenta con una programación recurrente que incluye un seminario para maestros, días familiares, paneles variados, lectura de poesía, performances, entre otras actividades. Como parte del programa educativo de la exhibición, el MAC estará realizando implementación piloto de ocho nuevos módulos de integración curricular adaptables para la enseñanza virtual y presencial, subvencionados por el Institute dor Museum and Library Services CARES Act Grants.

(Re)conocer el futuro es posible gracias al auspicio de Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, National Endowment for the Humanities, Mellon Foundation, Banco Popular y Liberty Business. La producción de los módulos de integración curricular ha sido auspiciada por el Institute of Museum and Library Services.

El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico está localizado en el Edificio Histórico Rafael M. de Labra, Av. Ponce de León, Parada 18, Santurce.