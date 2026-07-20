El productor José Dueño anunció la apertura de la cuarta función del espectáculo de Luis Raúl “Estoy Vivo K-bron@s”. La nueva función se llevará a cabo el sábado 8 de agosto a las 4:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes. Los boletos pueden adquirirse en www.ticketera.com.

“Nos alegra muchísimo que el público esté deseoso de ver a Luis Raúl. Estábamos seguros de que sería un éxito y la apertura de esta cuarta función es prueba de que Puerto Rico lo extraña y quiere honrar su memoria junto a nosotros”, expresó el productor en declaraciones escritas.

A través de inteligencia artificial, Luis Raúl cobrará vida y regresará a los escenarios para protagonizar esta pieza teatral. Todos lo que participan en la obra fueron amigos entrañables de “LuisRa”: Silverio Pérez, que tuvo a cargo escribirla y quien fuera su amigo y mentor; Gil René, otro gran colega, y sus panas Gisselle Ortiz, Tita Guerrero y Herbert Cruz.

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En cada función habrá un invitado especial. Grandes estrellas del deporte, la televisión, el cine y la música entrarán a escena cada noche para realizar un papel importante. Precisamente, con ellos se actualizarán acontecimientos que hayan ocurrido esa semana o ese día.

Este espectáculo honra la memoria de Luis Raúl, quien falleció hace 12 años, pero que continúa en la mente de todos los que disfrutaron de sus personajes y sus espectáculos. La producción está liderada por José Dueño y Ángel Sepúlveda para Seba Rock Entertainment.

Después de las funciones en Puerto Rico, la obra será presentada en los diferentes mercados hispanos de Estados Unidos donde Luis Raúl sigue siendo amado y respetado.