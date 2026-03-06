El Municipio Autónomo de Aguadilla anunció que ha sido seleccionado como Capital Americana de la Cultura 2026, una distinción otorgada por el Bureau Internacional de Capitales Culturales, con sede en Barcelona, España. Esta designación reconoce la destacada gestión de Aguadilla en el desarrollo del turismo histórico y cultural, así como su creciente presencia en escenarios internacionales.

El Bureau Internacional de Capitales Culturales, acreditado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldado por parlamentos europeos y latinoamericanos, impulsa anualmente esta distinción que abarca todo el hemisferio americano. La selección de Aguadilla posiciona a la ciudad como un referente cultural y un punto de encuentro para el intercambio artístico, histórico y social.

PUBLICIDAD

El presidente del Bureau, Xavier Tudela, señaló que este reconocimiento impulsará la proyección global de Aguadilla y destacó la preparación y visión estratégica que tiene el Municipio de Aguadilla

“Hoy ponemos en marcha la Capitalidad Americana de la Cultura, Aguadilla 2026. Las Capitales Culturales se han extendido alrededor del mundo en los continentes americano, europeo y africano. Aguadilla ha preparado una oportuna agenda como Capital Americana de la Cultura. El equipo que desarrollará esta iniciativa, liderado por el alcalde don Julio Roldán, tiene nuestra plena confianza en que desarrollarán este proyecto cultural marcando un antes y un después”, expreso Tudela.

Tudela añadió que la designación convertirá a Aguadilla en una de las imágenes culturales de Puerto Rico ante el mundo.

Por su parte el alcalde Julio Roldán celebró la distinción la que reafirma la visión internacional que su administración está desarrollando para lograr la exposición necesaria para que Aguadilla continúe aumentando su desarrollo económico a través de la oferta turística que su municipio ofrece.

“Este reconocimiento representa un logro colectivo y una oportunidad histórica para continuar posicionando a la ciudad en el escenario global. Recibimos con mucha alegría esta distinción a nombre de todos los aguadillanos. Somos una ciudad cosmopolita que defiende su identidad puertorriqueña y su herencia hispana como carta de presentación de lo mejor de nuestra historia y cultura. Mi administración se ha encargado de promover e invertir para estos fines, donde puertorriqueños de todo el país y visitantes del mundo llegan hasta Aguadilla a celebrar lo mejor de nuestras costumbres”, destacó.

PUBLICIDAD

El alcalde subrayó que esta designación fortalece la estrategia de internacionalización que su administración ha impulsado desde el inicio.

“Esta distinción de Capital Americana de la Cultura 2026 será una oportunidad para continuar nuestra proyección internacional y el intercambio cultural con otras jurisdicciones del mundo. Aguadilla está lista para mostrar su riqueza cultural y abrir nuevas puertas para el desarrollo económico, turístico y social de nuestra gente”,

Finalmente Roldan anunció que como parte de la capitalidad cultural, el Municipio de Aguadilla presentará una programación diversa y accesible para residentes, visitantes del país y turistas internacionales.

Las actividades incluirán eventos artísticos, festivales, exhibiciones históricas, iniciativas educativas y proyectos de intercambio cultural que fortalecerán el desarrollo económico y social del municipio.