Explorar nuevos retos siempre representa una ganancia para la comunicadora Aixa Vázquez. Y si esa propuesta conlleva una interacción con el público, se convierte en más interesante todavía.

La oportunidad de formar parte de la puesta en escena de Titantos Season 3 llena de entusiasmo a la comunicadora, quien junto con Marilyn Pupo, Lizmarie Quintana, Gisselle Ortiz, Normando Valentín y Uka Green -autora del proyecto- narrará relatos que abordan la cotidianidad de la mujer en diversas etapas de la vida. La pieza, que se presentó en 2017 y 2019, estrenará su tercera temporada el 5 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Yo he aprendido que todos los días uno se puede sorprender de lo que uno es capaz de hacer”, reflexionó la periodista. “Yo no me cierro a invitaciones y oportunidades que me puedan surgir en estos momentos, así que por eso cuando Uka a finales del año pasado me dijo ‘quiero que seas parte del grupo’…, obviamente, sí, uno tiene el temor de que uno tiene que cumplir con una responsabilidad en el sentido de agradar a la gente y hacer las cosas bien, pero me di la oportunidad porque pienso que la gente me conoce y quiero ser yo misma, así que lo que va a ver la gente sobre el escenario es a Aixa dándole voz a estas anécdotas que salen del lápiz de Uka Green”, explicó en detalle, y aclaró que no se trata de actuar.

“Uno está acostumbrado a treparse en alguna tarima a animar un evento, ser maestra de ceremonia. Pero sin duda alguna, en lo que será un espacio así dedicado al teatro, va a ser la primera vez, aunque no es una obra teatral, sino más bien una lectura. Yo en nada pretendo ni llegarles a los tobillos a cualquier actor en Puerto Rico”, manifestó con énfasis la responsable del espacio de “Titi Aixa” como parte de sus funciones de Noticentro al amanecer (WapaTV). “Es un show de lectura al que cada cual le imparte su personalidad, pero siempre tenemos la lectura en la mano. No es un show donde tenemos que memorizarnos nada. Esta oportunidad me va a permitir seguir siendo genuina porque no voy a dramatizar nada. Voy a dejar que las cosas fluyan”, reiteró sobre el contenido, que presenta con humor instancias del diario vivir con las que el público se puede identificar.

“Es un junte que dramatiza con la voz la locura de la vida de las mujeres, aunque en esta ocasión, igual que la edición anterior, hay un varón, que es la figura de Normando Valentín”, resaltó. “Hablamos de temas que nos tocan a todas porque, aunque tenemos y somos generaciones distintas, pero a todas nos llegan achaques en algún momento, vamos a hablar de relaciones de pareja, maridos, los hijos, de los cambios que sufre el cuerpo de la mujer con el pasar del tiempo, también de temas tecnológicos”.

La reportera recordó cuando en 2017 la periodista Keylla Hernández debutó en el teatro con este concepto de lecturas. “Ellos le abrieron la puerta a nuestra querida Keylla. Prácticamente, fue la que rompió con esto de que solamente eran actrices”, resaltó al rememorar a la fallecida comunicadora.

“No le faltó del amor”

Dentro de la emoción por prepararse para Titantos Season 3, la reportera atraviesa el luto por la partida de su hermano Freddie.

“Nunca he ocultado que perdí un hermano (Omar) hace 20 años también porque estaba en el mundo de las drogas. En esta ocasión, lamentablemente, se da esta pérdida y como puse en mi escrito (en las redes sociales), no es que la esperábamos, pero tampoco nos sorprende porque siempre fue un temor que teníamos todos. Cuando tienes un ser querido que está en este mundo, sabes que su vida puede terminar de esta manera”, lamentó, y reiteró que Freddie siempre contó con el apoyo de los suyos.

“Mi familia nunca abandonó a mi hermano aun en los peores momentos de su vida que luchó contra estos demonios de la droga. En alguna medida, lo que nos da consuelo es precisamente que los últimos meses de su vida, luego de estar deambulando por muchos años, decidió regresar a su casa a estar con su familia (en Orlando, Florida), con su esposa y sus hijos. Murió en la tranquilidad de su hogar”, añadió, y valoró que pudiera asistir a su boda en abril.

Al momento, se desconoce la causa de muerte. “No se sabe por qué, pero sabemos que por muchos años él maltrató su cuerpo. Acá las autopsias parece que se tardan un poquito más y nos dijeron que como en tres meses iban a tener el resultado”.

La periodista, quien también perdió a su padre en 1998 por cirrosis como secuela del alcoholismo, expresó los momentos difíciles que atraviesa su madre. “Es el segundo hijo que pierde. No deja de ser doloroso para ella. Pero tenemos el consuelo de que estamos todos unidos, de que no le faltó el amor, el cariño”.

En su caso, la educación como alternativa fue uno de los aspectos que la ayudó a mantenerse alejada del consumo de drogas.

“Mis hermanos, ninguno, nunca se graduaron ni de noveno grado. Se vieron desde muy jóvenes seducidos por el mundo de la droga”, recordó. “En mi caso, contribuyó el hecho de que precisamente me crie ahí mismo y vi el daño que las drogas le estaban haciendo a mis hermanos. Yo, en lugar de verme en el espejo y querer hacer lo mismo, dije, por el contrario, ‘no quiero, lamentablemente, terminar como ellos’. Pero yo pude haber sido una de ellos porque esto no es exclusivo de los hombres”.

Ser determinada también abonó a salir adelante. “No te digo que fui una estudiante extraordinaria. Estudié en la escuela pública, pero yo sabía que la única manera de uno poder echar hacia delante era a través de la educación. Incluso, cuando entré a la universidad tuve unos años muy complicados. Tuve que repetir, me colgué en un semestre, por poco me sacan de la universidad, pero yo no colgué los guantes, por el contrario, busqué ayuda y sabía que tenía que trabajar con eso y pude terminar. Siempre he tenido esa fortaleza mental de entender lo que quiero en la vida, lo que quería lograr, y que iba a depender exclusivamente de mí”.

Boletos para Titantos Season 3 disponibles a través de: www.tcpr.com, boletería del CBA, 787-792-5000 o 787-620-4444.