El próximo domingo 21 de septiembre, el Teatro de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, abrirá sus puertas para recibir el estreno de “Prisma”, una producción danzada que combina arte, fe y movimiento para glorificar a Dios y transmitir un mensaje de amor, gracia y verdad. Con un elenco de 41 talentosos danzores en escena, la propuesta busca impactar corazones, inspirar fe y llevar esperanza a través de la danza como acto de adoración y evangelización.

Creada por ME Productions, “Prisma” cuenta con coreografías de Jowan Vélez Rodríguez, Marco Ramos Guerrero, Laura Díaz Millán, Joshua López Español y Kayra Cosme Colón, bajo la dirección general de Jowan Vélez Rodríguez y Marco Ramos Guerrero. La regiduría estará a cargo de Jaileanne Figueroa Maldonado. Lilujer Production funge como promotor de esta pieza teatral que se presentará en dos funciones —a las 3:00 p.m. y a las 7:00 p.m.— en una misma jornada que promete ser una experiencia artística y espiritual única.

En un mundo donde la luz y el color se unen para danzar en armonía, “Prisma” convierte el escenario en un lienzo vivo, donde cada tonalidad representa un fruto del Espíritu según la Biblia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. A lo largo de la obra, cada color vibrante cobra vida para simbolizar un fruto espiritual y revelar su poder transformador. El rojo del amor arde con pasión, el amarillo del gozo irradia energía, el azul de la paz fluye con serenidad… hasta que, al final, los colores se entrelazan mostrando que los frutos del Espíritu no existen de forma aislada, sino como un reflejo perfecto de la presencia divina.

El clímax de la puesta en escena es un estallido de luz y color que envuelve al espectador con un mensaje poderoso: cuando permitimos que estos frutos florezcan en nosotros, nuestra vida se transforma en una danza de amor y propósito. Más que un espectáculo, “Prisma” es una experiencia transformadora que invita a ver, sentir y vivir la plenitud del Espíritu Santo.

Los boletos ya están disponibles a través de www.meproductions.printcotickets.com. Para más detalles sobre la pieza, los interesados pueden visitar la cuenta oficial en Instagram: @meproductionsjv.