La controversia en torno a la exclusión del cantante Andrés Jiménez “El Jíbaro” de la próxima edición de “Campechada”, evento organizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), escaló hasta el Municipio de Bayamón, pueblo sede en esta ocasión.

El trovador denunció ayer, miércoles, que quedó fuera del programa musical de “Campechada” sin previa notificación y aún cuando su participación fue confirmada para la tarima principal del evento, el domingo, 19 de febrero, a las 8:00 p.m. Como reacción a las expresiones en las redes sociales, el ICP reconoció que cometió un “error” al no informarle con anterioridad a Jiménez y que el motivo de la exclusión respondía a que las tarimas se llenaron.

Jiménez fue más allá al sugerir que el pueblo anfitrión tal vez no estaba de acuerdo con su participación.

“¿Que La Campechada me hiciera una canallada? Eso no me lo esperaba; confié porque creía que el ICP era una institución seria. ¿Será que el Anfitrión no quería nuestra participación? ¡Vaya usted a saber! Lo cierto es que nunca he podido cantar en esa plaza”, escribió el trovador en sus redes sociales.

Esta tarde, Ramón Luis Rivera, se expresó mediante comunicado de prensa, reiterando lo expuesto por el ICP.

“La realidad es que se trató de una falla en la comunicación -reaccionó el Alcalde-, debido a que la ‘Campechada’ se pospuso en dos ocasiones y se trasladó a febrero de este año, lo que hace que este año se celebren dos ‘Campechadas’”.

Rivera indicó que su administración había contratado a un grupo de artistas “para ayudar en la oferta musical”, y así el ICP podía usar a algunos de los artistas ya contactados para la próxima edición de la actividad. Sostuvo además que el ICP tiene la intención de contar con El Jíbaro para la edición que se llevará a cabo en San Germán en los meses de octubre o noviembre.

Sobre la posibilidad de que él tuviera que ver en la determinación de excluir a Jiménez, el líder municipal lo rechazó.

“El récord de este servidor habla por sí mismo, en cuanto a la ayuda y apoyo que siempre le he dado en Bayamón a todos los artistas puertorriqueños, sin tomar en cuenta ninguna otra consideración”, puntualizó.