El comediante Alejandro Gil logró transformar el Coca-Cola Music Hall en un espacio de risas y humor durante la noche del sábado a través del espectáculo de “stand-up” “Sacando el Polvo”.

Con su estilo particular, a casa llena abordó “distintos aspectos de la vida como su vida amorosa, su crianza, la adultez y las anécdotas familiares”, según describe el comunicado de prensa. “A partir de estas historias Gil convirtió temas cotidianos, entre ellos los precios de la comida, las compras en el supermercado, los cafés, las bebidas alcohólicas y las redes sociales, en momentos cómicos con los que el público se identificó y que generaron risas constantes”, agrega el escrito.

PUBLICIDAD

“¡Llegamos, llegamos al Coca-Cola Music Hall Sold Out! Muchas gracias a todos por estar aquí, realmente, gracias”, expresó Gil.

Antes del inicio del espectáculo, la música del DJ Joker se encargó de animar el ambiente. “El comediante Ernesto Rolón, integrante de Los Standoperos, fue el encargado de abrir la noche con una rutina cargada de humor y situaciones de su vida personal”, menciona la comunicación escrita.

Tras el éxito de esta primera función, Alejandro Gil anunció una segunda presentación de “Sacando el Polvo” pautada para el sábado 15 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Para más información y boletos accede a molusco.com.