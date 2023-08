El comediante Alejandro Gil dará rienda suelta a su talento en su próximo stand-up “Un cafre en Dorado”, con anécdotas inimaginables que presentará en el Centro de Bellas Artes de Caguas el viernes, 3 de noviembre a las 8:30 p.m.

Alejandro, quien se ha forjado por años una exitosa carrera en la comedia, promete un espectáculo único con “mucho contenido” para compartir con el público. El actor oriundo de Dorado, municipio en el que aún reside, reunirá todas esas experiencias vividas en su pueblo, con las que sabe que el público se identificará.

“Vamos a compartir lo difícil de ser un cafre opinionado en un país en donde todo el mundo se cree fino, pero la verdad es que todos tenemos alguito de cafres y eso hay que vacilárselo”, indicó Gil.

“Estamos viviendo en una época en la que hay que ser muy cuidadoso con lo que decimos, cuando yo me crié era muy diferente y no es que antes era mejor pero, creo que hay muchos ‘changuitos’, como se les llama ahora, que se ofenden y les molesta que no podamos ser nosotros mismos… en mi caso, un cafre”, agregó.

“Un cafre en Dorado” traerá al escenario a Alejandro Gil para hacer reír al público con su picardía y dominio escénico, como solo él lo sabe hacer.

Con esta pieza, Gil se reafirma como uno de los comediantes más populares de la Isla, al estar activo y gozar del gusto de sus miles de seguidores en sus redes sociales, en donde comparte de manera única decenas de anécdotas y vivencias que arrancan risas, tanto con sus Vlogs en YouTube, así como sus videos en Instagram. De igual manera, disfruta de gran arraigo como conductor del programa radial “El Reguero” junto a Danilo Beauchamp y Michelle López.

La venta de boletos para la función de “Un cafre en Dorado” ya están disponibles a través de molusco.com.