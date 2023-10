Vive en Dorado y, fuera de querer dar la impresión de pertenecer a la clase adinerada que reside en este pueblo costero, el comediante Alejandro Gil confiesa el orgullo de ser un cafre. De hecho, expone convencido que se trata de una característica típica de los boricuas.

“Todos los puertorriqueños tenemos algo de cafre. Somos personas loud (alborotosas). Somos personas opinionadas, hacemos cosas que no se supone, pero algunas veces las hacemos comoquiera porque nos gusta y la pasamos bien. Para mí, eso es un cafre. Pero todos los boricuas tienen algo de cafre, lo que pasa es que hay gente que se quiere ver un poco más come ‘m’ de lo que realmente es”, expresó el artista, quien promueve su stand-up comedy Un cafre en Dorado, con funciones en el Centro de Bellas Artes de Caguas el próximo 3 y 4 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 11 de noviembre, y en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, el 18 y 19 de noviembre.

PUBLICIDAD

“La gente piensa que lo que hay en Dorado son nada más que millonarios y americanos de ojos verdes. Yo soy de los originales antes de que llegara todo este revolú de millonarios. En Dorado, realmente, hay más cafres que millonarios, y yo estoy en eso de los cafres”, reiteró el actor, quien se crió en una de las urbanizaciones del pueblo.

Con su stand-up comedy está decidido a “tumbar ese mito de que todos los que viven en Dorado son millonarios”. Además, presentará con humor algunos de los asuntos sociales que enfrenta el País. “Puerto Rico se ha convertido en un reflejo de Dorado. Estamos viviendo en una isla que está hecha para gente rica, para millonarios. En Puerto Rico ya no se puede comprar casa. No se puede comprar carro. Los intereses están altos. No te prestan chavos, y para montar un negocio tienes que buscar chavos de algún millonario porque tampoco los bancos te quieren prestar dinero. Los servicios están bien caros, y voy a hablar de cómo los boricuas nos las ingeniamos para poder sobrevivir”, detalló.

La presentación abarcará varias de sus vivencias. “Vamos a hablar de mi vida personal, de los servicios en este país, por ejemplo, vamos a hablar de llevar a una mascota a un groomer, que sale más caro que ir a recortarte tú mismo”, comparó con humor, y especificó que “aquí no van a haber personajes ni sketches. Es un stand-up puro”.

La presentadora radial Pamela Noa tendrá su momento en escena como antesala a la presentación. “Va a estar 15 minutos, pero es algo individual de ella. No es que vamos a hacer algo juntos”, aclaró el también animador del programa radial El Reguero.

PUBLICIDAD

Con18 años de experiencia con este tipo de monólogo, Alejandro Gil fue enfático en cuánto disfruta este estilo de comedia. “La gente me reconoce por la televisión y la radio y los personajes y lo que hacemos en los medios. Pero realmente de dónde yo salgo y en lo que realmente me considero que soy bueno es en el stand-up comedy, pararme yo solo, escribir un libreto yo solo, organizar mi historia yo solo, y contarlo por una hora y pico al público para que se ría”, afirmó, y expuso su compromiso en el proceso.

“Hacer reír me lo tomo muy en serio”, enfatizó. “Me gusta estar organizado extremadamente. Esto es un trabajo de todos los días. Me levanto. Leo el stand-up por lo menos una hora y media. Después, por la noche llego de trabajar de radio, y empiezo a ensayarlo yo solo, porque hay un equipo de producción que ayuda en lo técnico, pero esto es un proceso bien solo y personal para mí. Toda mi vida lo he hecho solo. Lo he escrito solo. Lo he ensayado solo, y como no hay nadie mandando ‘tienes que ensayar’, yo mismo tengo que ser bien estricto conmigo mismo”.