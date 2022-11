Dice el comediante Alexis Valdés que muchos hombres pierden las discusiones con las mujeres porque no reconocen sus propias emociones. Son patrones machistas que a veces se heredan entre generaciones y que también trascienden a las instituciones. Pero todo eso se rompe, aseguró también el artista cubano, cuando a ese hombre que se proyecta tan fortachón, física y mentalmente, le toca, por ejemplo, ponerse una inyección o se le pega un dolor.

“Todo parte del cliché, del esquema ese mental de que el hombre es una cosa sólida, como de piedra, que nada le afecta, que puede pasar un vendaval y él se queda ahí firme y no muestra los sentimientos”, detalló el humorista.

Son, precisamente, situaciones de la cotidianidad las que usará Valdés para ir, desde su ingenio, desboronando esas mentalidades y prácticas que limitan a un sector amplio de la comunidad masculina de reconocer su fragilidad.

“La vida es una mezcla de tragedia y comedia todo el tiempo. La mirada es lo que lo cambia todo, si lo miras desde el lado trágico, lo vas a ver trágico, porque tiene tragedia, pero si le miras el lado absurdo y el lado cómico a esa cosa, incluso le quitas fuerza”, expuso. “La risa es la que desborona toda esa sacralidad del macho, o del héroe, o del superhéroe”, sostuvo sobre su estrategia de usar el arte de la comedia, en un formato de monólogo para adultos, para hacer reír con vivencias comunes, pero también provocar cierta reflexión.

“Saber llorar, saber mostrar tu emoción y sensibilidad, no es una fragilidad, es una potencia”, afirmó como preámbulo al espectáculo “Los hombres sí lloran”, que presentará el sábado, 19 de noviembre, a las 8:30 de la noche en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Para la ocasión lo acompañará el inseparable “Cristinito” con su dosis de talento y música.

Valdés reconoció que presentarse solo frente a una audiencia, con una rutina de stand up comedy, es ponerse en los zapatos de un torero, porque el nivel de compromiso aumenta al no tener aliados. “El cómico que hace stand up es un torero que va a salir a enfrentarse a la bestia y la bestia es el público”, puntualizó.

Puerto Rico, sin embargo, es un mercado con el que le extienda la camaradería caribeña que lo hace sentir en casa, según agradeció.

Los boletos para esta única función están a la venta en la boletería del Centro de Bellas Artes y en la plataforma de Ticketera.