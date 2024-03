Una representación de las “jevas” de Teatro Breve estará de gira por las ciudades de Nueva York, Hartford y Boston, durante el próximo fin de semana, inaugurando la programación de artistas que se presentará en la diáspora como parte del BoriCorridor Tour.

Lucienne Hernández, Lourdes Quiñones, Cristina Soler y Melissa Rodríguez llegarán con su espectáculo “Las Jevas de Tour”. Como tiene acostumbrada a su audiencia, el elenco hará reír hasta el extremo con algunos segmentos de comedia que incluirán stand ups, así como los reconocidos personajes de los sketches “Las Housewives de Miramar” y “Guanina”, entre otros.

“Estamos locas por presentar este trabajo al público de la diáspora, nos estamos divirtiendo mucho ensayando ‘Las Housewives de Miramar’, que andan celebrando el cumpleaños de Grecia en New York”, expresó Lucienne Hernández, quien interpreta a “Rita” en esa parodia y que también llevará a su famosa “Guanina”.

Las jevas comenzarán su gira el viernes 15 de marzo en el Hostos Center for the Arts & Culture de Nueva York. El sábado 16 estarán en el Hoffman Theater de University of Saint Joseph en West Hartford y el domingo se presentarán en el Semel Theater de Arts Emerson en Boston.

Teatro Breve es parte del grupo de artistas que componen la programación del BoriCorridor Tour, una iniciativa para conectar a artistas puertorriqueños con la diáspora boricua y con organizaciones que promueven nuestra cultura en los Estados Unidos.

“Invitamos a los puertorriqueños y a la comunidad latina a disfrutar del gran humor que caracteriza a estas extraordinarias actrices, a aplaudir el gran trabajo que realiza Teatro Breve y a conectar con nuestra cultura, que es el objetivo de nuestro primer BoriCorridor Tour”, expresó Elsa Mosquera, creadora de la iniciativa y codirectora de Ágora Cultural Architects, empresa productora del evento, en comunicado de prensa.

“El BoriCorridor Tour” se extenderá durante todo el año. En abril, se presentará en las mismas ciudades el cuarteto Jazz Boricua, que fusiona la danza puertorriqueña y el jazz, y en mayo, el cantautor Hermes Croatto. En octubre y noviembre, la diáspora disfrutará del lanzamiento del primer álbum en solitario de Kianí y de la magistral obra teatral de Luis Rafael Sánchez, “Quíntuples”.

Los boletos para todos los eventos están disponibles en www.boritix.com. BoriCorridor Tour cuenta con el respaldo de Mellon Foundation, principal auspiciadora de las artes y las humanidades en Estados Unidos.