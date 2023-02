Celebran la fuerza del amor.

La actriz Amanda Rivera y el actor Kedward Avilés admiran la determinación de sus respectivos personajes en la famosa pieza teatral West Side Story. El musical subirá a escena el próximo 9 de febrero en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA) en Santurce.

“Siento que el mensaje más importante es que el amor lo puede todo, sobre todas las cosas”, observa Rivera, quien le dará vida a “María” en esta presentación.

Basada en el libro del director de teatro y guionista estadounidense Arthur Laurents, West Side Story está ambientada en la ciudad de Nueva York de la década de los cincuenta. La laureada obra presenta los problemas sociales que surgen con la rivalidad entre dos pandillas callejeras: los “American Jets” y los “Puerto Rican Sharks”. “Tony”, un antiguo miembro de los “Jets”, se enamora de “María”, la hermana del líder de los “Sharks”.

“El amor de ellos es puro, es ciego. Están en desacuerdo con lo que está ocurriendo alrededor de ellos, viniendo de bandos diferentes”, agregó la actriz sobre la obra que originalmente estrenó a mediados del siglo pasado. El musical también cuenta con funciones para el 10, 11, 12 y 18 de febrero.

Avilés reflexiona sobre la audacia de “Tony” en su decisión de anteponer sus sentimientos por “María”.

“Es un muchacho muy soñador y muy decidido porque viene de un sitio muy específico y ha cambiado su mind set. Ha madurado bastante”, describió sobre el personaje que dramatizará. “Es un chico que está en sus 19, 20 años, así que tiene esa inocencia, esa imaginación, está buscando algo más profundo, pero él se enamora de una chica puertorriqueña, ‘María’, y ahí comienza el conflicto porque hay cosas que para la época no debían haber pasado entre ellos dos, y ‘Tony’ sabe lo que quiere. Él va contra viento y marea, no importa qué”, expuso el actor de Manatí, y resaltó que en el proceso demuestra que “la fuerza del amor a veces puede más”.

El actor planteó el valor de los enamorados en querer “transformar al mundo” y cómo “ellos quieren tocar a cada gente alrededor, a sus amigos, su familia, y eso pone un lazo común entre ellos”.

Protagonizado por la cantante y actriz Ana Isabelle (“Anita”), quien tuvo participación en la versión cinematográfica de Steven Spielberg que estrenó en diciembre de 2021, el elenco del musical también cuenta con Tanairí Vázquez, Braulio Castillo, Axel Serrant, Eric Yamil Cruz, Luis Obed Velázquez, Milca Álamo, Julio Enrique Court, Jesús Sánchez Rodríguez y Sebastián Serra, entre tantos otros. Bajo la producción de BAS Entertainment, el proyecto contará con el maestro Ángel “Cucco” Peña como director musical.

Esta puesta en escena será dedicada a la galardonada actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno, quien con su interpretación de “Anita” ganó un premio Oscar en 1961.

Rivera tuvo la oportunidad de encarnar por primera vez a “María” en West Side Story en Texas bajo otra casa productora. Según adelantó, esta presentación tendrá unos toques particulares que la hacen un poco distinta. “No importa cuántas veces la gente ha visto este musical, esta versión va a ser muy diferente y refrescante, y esperamos que puedan identificarse aún más”, resaltó la artista, quien dentro de su formación musical estudió el violín y cuenta con conocimientos en guitarra y piano.

“El director, Marcos Santana, está trabajando un concepto tal vez un poco más puertorriqueño, por decirlo así. Es como si estuviéramos contando la historia más desde nuestra perspectiva”, destacó la artista natural de San Juan.

“Esperamos que el público se pueda identificar con ella y enamorar más aún de esta historia como nos ha pasado a nosotros”, enfatizó con ilusión la actriz, cuya trayectoria profesional abarca presentaciones en Estados Unidos con colaboraciones en The Sound of Music y Evita (como understudy de Eva Perón). En Puerto Rico, formó parte del elenco de la producción reciente de In The Heights.

El actor, quien a nivel local ha trabajado en musicales como Into the Woods y Evita, resaltó la vigencia de la trama como otra motivación para asistir a verla. “Hay muchas cosas pasando en este musical, en cada personaje”, planteó el actor, quien además tiene conocimiento en piano. “Esa conexión entre el amor y los problemas sociales que llevan pasando desde mucho tiempo, desde siempre, desde que el ser humano existe, está muy vigente todavía en 2023, en particular para la comunidad latina y en diferentes partes del mundo. Pero yo creo que a mí lo más que me conmueve es que es una historia de amor que lo puede todo, puede lograr lo que sea”.

Boletos disponibles a través de Ticketera.com o en la boletería del CBA.