La actriz Anamaris Santiago Santos debutará en el género de la comedia “stand-up” con el espectáculo “La Guerrera Favorita”.

“Este show nace de aceptar que sí, soy la guerrera favorita… pero también soy humana. He aprendido que cuando te ríes de lo que te pasa, la vida se vuelve más suave. Y eso es exactamente lo que quiero que el público viva conmigo en estas funciones”, expresó Santiago Santos, al asegurar que es una propuesta cargada de honestidad e ironía.

Las funciones se llevarán a cabo el viernes, 17 y sábado, 18 de abril a las 8:00 p.m. en Abracadabra, en San Juan. Los boletos ya están disponibles en PieTix.com.

Anamaris Santiago ( Suministrada )

La comedia, inspirada en el famoso dicho “la guerrera favorita de Dios”, parte de la premisa de que la vida “es batalla tras batalla”.

A través de un relato íntimo y sin filtros, la actriz compartirá sus desgracias, caos emocionales y momentos en las que se cuestionó “¿por qué a mí?”, demostrando que el humor puede ser la mejor armadura ante las adversidades.

Por lo tanto, “La Guerrera Favorita” invitará al público a reírse de lo que duele, a abrazar el caos cotidiano y a encontrar alivio en la risa.