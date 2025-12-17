Amor, esperanza para la familia y valentía en momentos de incertidumbre.

Eso es lo quiere llevar la compañía PSB Productions con el debut del musical “Anastasia, en español”, que tendrá su puesta en escena a partir del 19 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El monseñor Wilfredo Peña compartió que la obra, que cuenta con la dirección de Gilberto Valenzuela, llevará a 50 actores y bailarines que aspiran darle vida a la historia de la gran duquesa Anastasia Nikolayevna, de la familia rusa Romanov, quien presuntamente escapó de la ejecución de su familia a manos de los bolcheviques durante la revolución de 1917, como un regalo de Navidad para sus compatriotas.

PUBLICIDAD

“Desde que empezamos PSB Productions comenzamos con el lema de ‘ayudando a los que ayudan’, y como somos una entidad sin fines de lucro, de lo que recaudamos por el beneplácito de la audiencia estaremos ayudando al Hogar de Niñas de Cupey y el capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja Americana, dado que la obra que llevaremos se trata de una niña huérfana que sobrevive un desastre y termina deambulando por el mundo”, compartió el padre en entrevista telefónica con Primera Hora, en la que resaltó que la pieza, que también se presentará el 20, 21, 26 y 27 de diciembre, contará con coreografía de Raúl de la Paz, una orquesta de 18 músicos dirigidos por Jan L. Rivera, y hasta vestuarios diseñados por la legendaria Carlota Alfaro.

“Yo quise traer lo que Puerto Rico se merece, una obra de altura, para toda la familia, que tiene unos valores, como el amor de familia, la esperanza, la restauración personal, de lo que significa reencontrar la dignidad”, sostuvo Peña sobre la producción que contará con las actuaciones de Adriana Fontánez, Claret Rivera, Jazeel Rodríguez, Martín Alicea y Gabriel Torres.

“Anastasia fue víctima como lo son los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, muchos de ellos, porque son víctimas de un sistema, pero claro, todo esto se va a contar con buena música, y un final muy bonito”, expuso.

PSB Productions celebra la llegada de “Anastasia, en español”, que será la producción número 95 que la compañía puertorriqueña produce, manteniéndose fiel a su misión de ayudar a niños, jóvenes y adultos, quienes se integran a los proyectos teatrales como actores y equipo de producción, a desarrollar destrezas sociales adecuadas, a través del arte y el servicio a los demás, elevando su autoestima y promoviendo la unión familiar.

“Mientras la gente venga, nosotros estaremos aquí para traerle a nuestro pueblo un trabajo de calidad, lleno de valores, de tradición, y algo que nos construya, no que nos deshumanice, y valorar el talento que tenemos en Puerto Rico”, manifestó Peña.

Para información y boletos, comunicarse al CBA (787-620-4444), Ticket Center (787-792-5000), a los teléfonos 787-533-4335 y 787-501-0707, o visitar Ticketera.