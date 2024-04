Sin miedo a triunfar y establecer precedentes en las tablas puertorriqueñas, Ángel López pisará la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré el próximo sábado, 4 de mayo para deleitar con su voz en el concierto sinfónico “Matters of the Heart”.

El cantautor boricua regresa a las tarimas locales para volver a conquistar los corazones de los boricuas con una presentación inigualable donde le dará vida a parte de una banda sonora que preparó el productor musical Roberto Sueiro hace seis años para una producción fílmica que, hasta ahora, sigue en pañales.

“Es bien importante tener la validez y oportunidad que me ofrece Roberto como una persona que me conoce por casi 30 años. Eso me hace sentir bien en el corazón. Y saber que tengo los recursos y la experiencia para poder proyectar las especificaciones de este tipo de trabajo, que es uno arduo, requiere conocer dos idiomas, es un trabajo que no tan solo interpretar, sino que vivir y proyectar una dinámica muy particular de lo que se combina una obra de teatro y un espectáculo musical”, expresó el cantante, quien asegura que sus experiencias pasadas en puestas de escena “off-Broadway” y como vocalista de la agrupación “Son by Four” le han dado fuerza para mostrar versatilidad en escena.

El espectáculo musical unirá a 80 músicos de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, una banda de música pop y una coral sinfónica, dirigidos por los maestros Cucco Peña y Frank Suárez, que darán vida a la historia de una joven de padres adinerados que se escapa a Nueva York para perseguir su sueño de ser actriz de Broadway, pero que la vida le depara conocer a dos hombres que la llevarán a una vida llena de pasión, intriga y drama.

“El 4 de mayo vamos a presentar una experiencia audiovisual que va a llegarle al corazón del público y esto será único en su clase”, aseguró.

El intérprete vocalizará cinco de unos 17 temas de este proyecto musical, donde en dos de las canciones, “Love Conquers All” y “I Will Rule”, las presentará junto a la actriz y exreina de belleza Denise Quiñones.

“Hay canciones donde habrá una interacción entre todos los vocalistas, así que es ‘powerful’ , es superdinámico y cautivará las emociones porque hay una ‘guerra’ entre quién quiere más a la protagonista y quiénes le quieren hacer daño. Hay historias que se entrelazarán para hacer el ‘build-up’ de lo que será el final de este show”, indicó.

Sueiro, por su parte, destacó que trabajar con un artista como López en este concierto representa la apertura para que la Isla forme parte de grandes proyectos artísticos similares a los que realizan en el distrito teatral de Nueva York.

“Esto es originalmente una película, tiene un libreto de película, y tiene el presupuesto asegurado para ser una película. Lo único que hice es que llegué a unos acuerdos con los que financiarán este proyecto y lo pondrán en pantalla próximamente, que es algo que se va a tardar, y decidí, teniendo la música completa, hacer un concierto de este soundtrack del musical, y eso es lo que llevaremos al Centro de Bellas Artes”, manifestó.

Sueiro destacó que estas piezas no llegarán del vacío, asegurando que la presentación contará con la narración del actor Braulio Castillo, hijo, quien narrará la historia de este proyecto y enlazará el mismo con las interpretaciones que se darán en tarima.

“Una de las cosas que caracteriza ‘Matters of the Heart’ es que cada uno de los personajes, en vez de atarlos y ponerlos en camisa de fuerza -musicalmente hablando-, la música de aquí se adaptó al estilo del personaje, por lo que tú vas a ver tantos géneros en una obra musical”, enfatizó.

El productor expuso que “Brad”, el rol que asumirá López, tendrá un “swing” neoyorquino en el que género del r&b será primordial, mientras que “Alice”, papel que encarnará la ex Miss Universe, llevará la esencia musical más tradicional que se manifiesta en el teatro estadounidense. No obstante, los otros vocalistas explorarán estilos que irán entre el pop-rock hasta el “heavy metal”.

“Quisiera darle el crédito primordial a José Gómez, Eduardo Reyes, Jon Vigue y Alcides Figueroa, porque con esos cuatro fue que me envolví por más de seis años para lograr lo que se logró. Esto tomó mucho tiempo y mucho trabajo”, expresó el también artista, quien comenzó este proyecto antes del paso del huracán María.

Sobre la participación de López en su ambicioso proyecto, Sueiro aseguró sentirse privilegiado de trabajar “con una de las cinco voces más grandes que ha habido en la historia de la musica latinoamericana”.

“Cuando este hombre abre la boca demuestra que tiene tantos recursos... Ángel siente lo que canta y sus improvisaciones vienen del corazón, y eso es una cosa que lo estudia o es una técnica que aprendió, eso es instintivo. Por eso su manera de cantar es original y conmueve. Por eso escribí canciones que, si no las cantaba él, no las iba a cantar más nadie”, enfatizó.

Los boletos de “Matters of the Heart” están disponibles en COPEPPASS y en la boletería del teatro.