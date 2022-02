El actor y dramaturgo puertorriqueño Angel Vázquez, radicado en Nueva York hace unos meses, acaba de ser nombrado Artista Residente por El Centro de Estudios Puertorriqueños del prestigioso centro docente Hunter College de esta ciudad. Está es la primera vez en la historia que el distinguido centro docente otorga esta beca.

“Me siento sumamente honrado de ser el primero en obtener esta residencia. Y también me siento muy agradecido por el apoyo que esto representa”, afirmó el artista en declaraciones escritas. De esta manera, el escritor podrá contar con los recursos de la biblioteca, los archivos y el apoyo de personal para llevar a cabo la investigación que culminará en un nuevo proyecto de dramaturgia acerca de la diáspora boricua. El Centro cuenta con la colección más extensa y antigua sobre puertorriqueños en la diáspora en los Estados Unidos.

“Con el trabajo anterior, (Hecho en Puelto Rico) pudimos difundir, educar y enaltecer nuestros valores a través de las historias de los grandes hombres y mujeres de nuestro país. No es coincidencia que este sea uno de los propósitos principales del Centro. En esta ocasión, investigo con mucho ahínco para presentar en escena la historia de las luchas y logros de nuestras comunidades fuera de la Isla. La trama tendrá énfasis en la reafirmación de nuestra gente en su puertorriqueñidad. Después de todo, no es posible contar la historia de Puerto Rico sin contar nuestra historia en los Estados Unidos. Es un tema complejo, pero necesario. Hay que atreverse a atreverse. He podido encontrar hallazgos muy interesantes que serán muy útiles para escribir esta nueva pieza”, agregó el artista.

Desde su arribo a la Gran Manzana el actor a tenidos otros logros. El Lincoln Center for the Arts subió su monologo “Hecho en Puelto Rico” a su página cibernética. Esto también constituye la primera vez que esto ocurre con un proyecto puertorriqueño. Además, ofreció una charla en este centro de bellas artes, considerado como uno de los más importantes del mundo.

Ángel Vázquez, entretanto, continúa presentando este exitoso monólogo en diferentes lugares. Ya lo presentó en Nueva York y se encuentra programando para volver a otros espacios teatrales de esta ciudad. Su próximo compromiso será en Filadelfia el 12 de febrero en el Teatro Esperanza. Luego continuará visitando varias ciudades. “Tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros, representar dignamente a nuestra clase artística y a nuestro Puerto Rico”, concluyó el artista ponceño.