El actor puertorriqueño radicado en Nueva York, Ángel Vázquez, presentará su unipersonal musical, “La otra cara de la moneda”, este domingo 16 de julio a las 4:00 de la tarde en Moneró Café Teatro y Bar, en Caguas.

Seleccionada como “An Amazing Production” y “A Terrific Performance” por el New York Theater Festival, la pieza trata de un boricua que llega a Nueva York para resolver un asunto familiar. Es su primera vez en la ciudad que le aterra y además tiene un prejuicio contra los nuyoricans. Debido al cierre por pandemia se queda encerrado en un apartamento en El Barrio. Pero allí, está a punto de descubrir las historias fascinantes de los boricuas fuera de la isla. Una vez entre al apartamento, su vida cambiará para siempre.

“La otra cara de la moneda” cuenta con la actuación de su escritor Ángel Vázquez, dirección artística por Ernesto Concepción, arreglos musicales por Carlos Tato Santiago y en la coreografía Marcelino Alcalá.

Angel Vázquez es artista residente del Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College (CUNY), y el creador de Hecho en PueLto Rico, un exitoso monólogo con más de 36,000 espectadores y más de 150 presentaciones, incluyendo The Lincoln Center for the Arts (NYC).

Para boletos, pueden acceder a Ticketera.com. Los espacios son limitados.